Mérida acoge el estreno del musical flamenco La Pasión en homenaje a Félix Grande

El Teatro María Luisa de Mérida acogerá este domingo, a las 20 horas, el estreno de 'La Pasión, según Félix Grande', un musical flamenco impulsado con el patrocinio del ayuntamiento y con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta, con la dirección de Emilio Ruiz Barrachina, llega a la ciudad natal del poeta como uno de los grandes reclamos culturales de la temporada.

Cabe destacar que el montaje reúne a artistas de primer nivel como el cantaor Paco del Pozo, el guitarrista José Almarcha, el actor extremeño Valentín Paredes y un cuerpo de baile en el que también participarán alumnas de La Cantera, la escuela de la emeritense Fuensanta Blanco.

Durante la presentación, el delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha subrayado este viernes la relevancia de llevar la obra a Mérida, ciudad en la que nació Félix Grande, y la definió como "uno de los acontecimientos culturales del año". Según ha explicado, se trata de un musical flamenco centrado en la figura de Jesucristo, así como en la dualidad "entre lo divino y lo humano". "Pensamos que el mejor sitio era traerlo a la cuna de Félix, a Mérida, que estamos seguros que es donde él hubiera querido", ha señalado.

El director de cine y escritor Emilio Ruiz Barrachina, íntimo amigo del poeta, ha señalado que el proyecto nace de grabaciones y textos que el propio Grande dejó dirigidos en vida. A su juicio, Mérida era el lugar natural para el estreno de la obra, al entender que esa habría sido también la voluntad del autor. El espectáculo parte de la Última Cena y se articula a través de un hilo narrativo que entrelaza textos del Evangelio, escritos de Grande y aportaciones del propio director.

El baile

Uno de los elementos destacados de esta producción será la participación de cinco jóvenes bailaoras de La Cantera. La bailaora Fuensanta Blanco ha defendido esta incorporación como "una apuesta por el talento local" y por la formación flamenca de nuevas generaciones en la ciudad. También ha puesto el acento en el valor emocional y artístico que supondrá para las alumnas formar parte de una producción de estas características.

La obra quiere servir también como puerta de entrada a la figura y al legado de Grande para el público más joven. Considerado uno de los grandes flamencólogos de España, el escritor dejó marcada desde el inicio una condición esencial para este proyecto: que la voz de Jesús fuera interpretada por Paco del Pozo, una elección con la que pretendía unir profundidad expresiva, emoción y raíz flamenca.

La coreografía corre a cargo de Daniel Caballero e Illeana Gómez, mientras que la guitarra la interpreta José Almarcha, uno de los nombres destacados del flamenco actual. La narración recae en la voz de Valentín Paredes, en un espectáculo que fusiona palabra, música y danza con una marcada carga simbólica y emocional.

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Tras su estreno en Mérida, el montaje iniciará una gira con doce funciones contratadas hasta junio. El recorrido incluirá paradas en Cáceres, Plasencia y Badajoz, además de su presencia en el Festival Internacional de Danza de Oviedo. El cierre en la capital extremeña llegará el 30 de mayo en el Palacio de Congresos, con una gran gala flamenca de homenaje a Grande.