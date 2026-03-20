Mérida despide a Arturo Sámper, el profesor de violonchelo que convirtió su aula en un espacio de esperanza

Redobla en mi cabeza la Elegía a Ramón Sijé, ese conmovedor lamento que escribió Miguel Hernández ante el desconsuelo por la muerte temprana e inesperada de un amigo, y lo hace desde que el pasado miércoles me atravesó como un rayo la noticia de la muerte de Arturo Sámper, que ha formado, forma y formará parte de mi vida y de la de mi familia como profesor de violonchelo que fue durante once años de mi hija Rosalía.

Natural de la ciudad más fría de España, Molina de Aragón (Guadalajara), Arturo era todo calidez, todo humanidad y compañerismo, como lo recordará siempre la comunidad educativa del Conservatorio Profesional de Música “Esteban Sánchez” de Mérida, donde impartía clases desde hacía casi treinta años.

Por su aula, han pasado durante este tiempo muchas niñas y niños de la ciudad y de su comarca que gracias a él, a su paciencia, a su profesionalidad y a su entusiasmo, han conseguido algo tan grandioso como sacarle música a ese instrumento extraordinario y colosal que es el violonchelo, el más parecido, según dicen, a la voz humana.

Arturo Sámper. / Cedida a El Periódico

A lo largo de los años, sus alumnos iniciaban con él un recorrido que empezaba en el pizzicato, en esos primeros pellizcos suaves de deditos infantiles a las cuerdas, y terminaba con ese sonido cálido y profundo embellecido por el vibrato, algo que él bordaba, como pude comprobar las veces que tuve la fortuna de escucharle y verle tocar.

Aquejado hace años de una enfermedad en los ojos que casi le lleva a la ceguera, Arturo nunca perdió un ápice de ilusión por la música, con sus partituras en formato ampliado, ni el interés por enseñar a sus alumnos el arte de la cuerda frotada casi siempre en clave de fa, como corresponde al instrumento que tocaba y enseñaba.

El fútbol en su vida

Amante del fútbol y seguidor del Barcelona, trató de educar también el excesivo perfeccionismo de mi hija y su miedo a cometer errores con una frase que ha quedado como un legado familiar para combatir cualquier atisbo de miedo al fracaso: “Si Messi, con lo bueno que es y con lo que cobra, falla penaltis, mira tú si no podemos equivocarnos nosotros y no pasa absolutamente nada”. Toda una filosofía de vida para un enamorado de la buena música, del tipo que fuese, de Lou Reed a Enrique Morente, con una predilección especial, en el caso de la música clásica, por los autores del barroco, por Bach, Vivaldi, Marcello o Teleman.

Lo vi la última vez hace menos de dos semanas, en el concierto que ofreció en Mérida el pianista Chano Domínguez, en la apertura del Mit Jazz Festival. Siempre era una alegría encontrarse con él y que te recibiera con su peculiar saludo de “¡Hombre, chula!”, porque no solía verte y siempre se sorprendía gustosamente cuando le llamabas la atención.

Ante este terrible mazazo, “ante este hachazo invisible y homicida”, que diría Miguel Hernández, solo puedo contarte, chulo, que te vamos a echar mucho de menos y que trataremos de cuidar entre todos a Pilar y a Pablo, tu encantadora mujer y tu niño futbolista, aunque ahora, con tu repentina muerte, nos tienes a todos noqueados y solo somos capaces de sentir, como en la Ciudad cero, de Ángel González, “este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar”.

En puertas de la primavera, vuelven a “sollozar los violines de otoño” de Verlaine y lo hacen por ti, querido Arturo, porque nos dejas muy huérfanos en este mundo tan espantoso en el que la música es cada día más necesaria que nunca frente a las bombas y el odio. Ante este panorama, el violonchelo, tu violonchelo, siempre será un arma cargada de esperanza, como cuando Rostropovich tocó en solitario ante el recién derribado muro de Berlín, cerca del “Checkpoint Charlie”; Vedran Smailovic, en las ruinas de la Biblioteca Nacional de Sarajevo; o tu admirado Pau Casals, ante la tumba de Antonio Machado en el cementerio de Collioure, imágenes todas ellas muy potentes que se han convertido en verdaderos símbolos para la paz y contra la barbarie de los hombres.

Vuela alto, Arturo. Desde la ciudad en la que has pasado la mitad de tu existencia, ya solo podemos desearte: “sit tibi terra levis” y lamentarnos por lo jodidamente cruel, despiada e injusta que puede llegar a ser la vida. Hasta siempre, querido. Como decía Robe, hasta siempre, siempre, siempre.