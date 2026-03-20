Arte extremeño
Mérida se vuelve acuarela en la Asamblea de Extremadura
La pintora emeritense Rosana Soriano expone en el patio noble "Hilando I-realidad", una muestra en la que abstracción y figuración se entrelazan para dar forma a paisajes urbanos imaginados y escenas oníricas
La Asamblea de Extremadura ha abierto su patio noble a la mirada artística de la pintora emeritense Rosana Soriano, que presenta estos días la exposición “Hilando I-realidad”, una propuesta en la que la acuarela sirve de puente entre lo real y lo imaginado. La muestra reúne obras en las que abstracción y figuración se combinan para construir paisajes urbanos reinventados y mundos oníricos habitados por pequeñas figuras humanas.
La exposición acerca hasta uno de los espacios más simbólicos de la vida institucional extremeña un trabajo marcado por la delicadeza técnica y por una narrativa visual en la que lo cotidiano aparece transformado. En las piezas de Soriano, la ciudad se sugiere más que se describe, y la presencia humana, pequeña pero constante, actúa como hilo conductor de escenas abiertas a la interpretación.
Con cerca de 24 años de trayectoria artística, Rosana Soriano ha participado en exposiciones y simposios internacionales de acuarela, consolidando un recorrido vinculado a esta disciplina. Entre los reconocimientos recibidos figura el Primer Premio en el Certamen de Acuarela del XXV Simposio Internacional de Bilbao, obtenido en 2022.
Una exposición entre lo urbano y lo soñado
“Hilando I-realidad” propone un recorrido por composiciones en las que la artista juega con atmósferas, transparencias y contrastes para levantar una realidad paralela. Sus obras parten de ecos urbanos, pero se desplazan hacia un terreno más poético, en el que la acuarela no solo representa, sino que también evoca.
El resultado es una muestra con identidad propia, en la que Mérida también aparece de fondo como sensibilidad y como punto de partida de una creadora que ha desarrollado una voz reconocible dentro de la acuarela contemporánea.
Horarios y visitas guiadas
La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 09,00 a 19,30 horas, en el patio noble de la Asamblea de Extremadura. Además, la propia artista realizará visitas guiadas los días 24 y 26 de marzo, una oportunidad para conocer de primera mano el proceso creativo y las claves de una muestra que invita a mirar despacio.
Con “Hilando I-realidad”, la Asamblea acoge una propuesta cultural que pone el foco en el talento emeritense y ofrece al visitante un paréntesis de imaginación, sutileza y contemplación en pleno corazón institucional de Extremadura.
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