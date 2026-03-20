Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte escolarRelevo en la ganaderíaGato muerto en PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Arte extremeño

Mérida se vuelve acuarela en la Asamblea de Extremadura

La pintora emeritense Rosana Soriano expone en el patio noble "Hilando I-realidad", una muestra en la que abstracción y figuración se entrelazan para dar forma a paisajes urbanos imaginados y escenas oníricas

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Asamblea de Extremadura ha abierto su patio noble a la mirada artística de la pintora emeritense Rosana Soriano, que presenta estos días la exposición “Hilando I-realidad”, una propuesta en la que la acuarela sirve de puente entre lo real y lo imaginado. La muestra reúne obras en las que abstracción y figuración se combinan para construir paisajes urbanos reinventados y mundos oníricos habitados por pequeñas figuras humanas.

La exposición acerca hasta uno de los espacios más simbólicos de la vida institucional extremeña un trabajo marcado por la delicadeza técnica y por una narrativa visual en la que lo cotidiano aparece transformado. En las piezas de Soriano, la ciudad se sugiere más que se describe, y la presencia humana, pequeña pero constante, actúa como hilo conductor de escenas abiertas a la interpretación.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano. / Ayuntamiento de Mérida

Con cerca de 24 años de trayectoria artística, Rosana Soriano ha participado en exposiciones y simposios internacionales de acuarela, consolidando un recorrido vinculado a esta disciplina. Entre los reconocimientos recibidos figura el Primer Premio en el Certamen de Acuarela del XXV Simposio Internacional de Bilbao, obtenido en 2022.

Una exposición entre lo urbano y lo soñado

“Hilando I-realidad” propone un recorrido por composiciones en las que la artista juega con atmósferas, transparencias y contrastes para levantar una realidad paralela. Sus obras parten de ecos urbanos, pero se desplazan hacia un terreno más poético, en el que la acuarela no solo representa, sino que también evoca.

El resultado es una muestra con identidad propia, en la que Mérida también aparece de fondo como sensibilidad y como punto de partida de una creadora que ha desarrollado una voz reconocible dentro de la acuarela contemporánea.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano. / Ayuntamiento de Mérida

Horarios y visitas guiadas

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 09,00 a 19,30 horas, en el patio noble de la Asamblea de Extremadura. Además, la propia artista realizará visitas guiadas los días 24 y 26 de marzo, una oportunidad para conocer de primera mano el proceso creativo y las claves de una muestra que invita a mirar despacio.

Noticias relacionadas y más

Con “Hilando I-realidad”, la Asamblea acoge una propuesta cultural que pone el foco en el talento emeritense y ofrece al visitante un paréntesis de imaginación, sutileza y contemplación en pleno corazón institucional de Extremadura.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano.

El patio noble de la Asamblea acoge estos días la muestra de acuarelas de Rosana Soriano. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida tira el muro que tapaba Santa Eulalia y el monumento vuelve a abrirse a la ciudad
  2. Mérida pierde el bar Arcade, un histórico de la plaza de España
  3. De monjas encerradas a nueva plaza pública en Mérida: otra vida para un convento
  4. Para desayunar fuerte o improvisar un buen tapeo, nuevo bar en Mérida llamado El Rancho
  5. La propuesta que podría cambiar el río Albarregas en Mérida: menos hormigón y más naturaleza
  6. Conciertos, actividades familiares y tradición: la Feria de Mérida 2026 ya tiene fechas, del 1 al 6 de septiembre
  7. Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo
  8. Tiene 21 años y abre en Mérida una tienda con catas de vino e ibéricos

Mérida se vuelve acuarela en la Asamblea de Extremadura

Mérida se vuelve acuarela en la Asamblea de Extremadura

El taxi de Mérida, ante su mayor encrucijada: la falta de chóferes obliga a revisar el examen

El taxi de Mérida, ante su mayor encrucijada: la falta de chóferes obliga a revisar el examen

El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria

El muerto en el accidente cerca de Mérida circulaba en un vehículo robado y en dirección contraria

Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo

Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión frontal entre una furgoneta y un turismo

La poesía encuentra casa en La Antigua de Mérida con un recital y una muestra sobre Juan Ramón Jiménez

La poesía encuentra casa en La Antigua de Mérida con un recital y una muestra sobre Juan Ramón Jiménez

La adecuación integral de la Casa de los Mármoles será la gran actuación patrimonial de Mérida en 2026

La adecuación integral de la Casa de los Mármoles será la gran actuación patrimonial de Mérida en 2026

El pregón de Semana Santa, el jazz en directo y las Millas Romanas ponen Mérida al rojo vivo este fin de semana

El pregón de Semana Santa, el jazz en directo y las Millas Romanas ponen Mérida al rojo vivo este fin de semana

El Stone ficha a Alan Parsons, productor de Beatles y Pink Floyd: fecha y precio en Mérida

El Stone ficha a Alan Parsons, productor de Beatles y Pink Floyd: fecha y precio en Mérida
Tracking Pixel Contents