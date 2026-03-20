El montaje que une poesía y circo llega este sábado a la Sala Trajano de Mérida

La Sala Trajano de Mérida acoge este sábado 21 de marzo, a las 20.30 horas, el espectáculo ‘Salar la pena’, una propuesta de poesía performativa creada e interpretada por el pacense Juan Carlos Panduro que plantea un cruce entre el lenguaje poético y el circo contemporáneo. Esta fue su primera creación escénica en solitario y resultó finalista del programa europeo Circus Next 2025.

La cita coincide con la celebración del Día Mundial de la Poesía y presenta una obra escénica que sitúa en el centro a un cuerpo en crisis, convertido en espacio de búsqueda, tensión y exposición. A través del movimiento, la técnica y la voz, la pieza construye una especie de ritual en torno al vaciamiento, la pérdida, el deseo y la fragilidad.

Según ha informado la Junta de Extremadura, la propuesta parte de una idea común al circo y a la poesía: la búsqueda de una forma perfecta. Desde ahí, el intérprete somete el cuerpo a sus propios límites hasta llevarlo al fracaso, un punto en el que, lejos de quebrarse del todo, aparece lo más humano: la vulnerabilidad, el dolor y también una extraña belleza.

Lejos de los códigos más reconocibles del cuerpo circense, ‘Salar la pena’ se mueve en un territorio híbrido e indeterminado. En paralelo, la palabra irrumpe de forma inesperada, casi como una visión, para abrir nuevos sentidos dentro de la escena.

El autor

Panduro (Badajoz, 1998) es un artista multidisciplinar formado en la École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) y con un máster en Poesía cursado en la Escuela de Escritores de Madrid. Como intérprete, ha participado en montajes como ‘Glatir’, ‘Thauma’, ‘Vudú (3318) Blixen’, ‘Au bout de doigts’ o ‘Real///Ugly//SPparkling’.

En el ámbito literario, en 2024 publicó su primer libro, ‘Romero recién cortao’, con el sello Letraversal, y también ha participado en la ‘Antología de Poesía Cursi Estrellas Vivas’. Además, recientemente ha colaborado con trabajo textual en ‘La Quijá’, de Paloma Muñoz.