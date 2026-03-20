Así será la gran zona de sombra que Mérida proyecta en la plaza Margarita Xirgu

La plaza Margarita Xirgu de Mérida afrontará una transformación parcial con la instalación de una gran estructura de sombra en su zona sur, una intervención promovida por el Consorcio de la Ciudad Monumental con la que se busca hacer más habitable este espacio público en los meses de calor. El contrato para la ejecución de la obra ha salido a licitación pública por un presupuesto de 486.132,64 euros, con los impuestos incluidos, y el plazo para llevar a cabo los trabajos será de tres meses.

Proyecto de Rubén Cabecera para la plaza Margarita Xirgu. / EL PERIÓDICO

Según lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas, la actuación se desarrollará en uno de los puntos más sensibles y representativos de la ciudad, en las inmediaciones del Museo Nacional de Arte Romano, el Teatro Romano y el Anfiteatro. Precisamente por ese valor patrimonial, cualquier intervención deberá realizarse con seguimiento arqueológico y con soluciones que minimicen la afección al subsuelo.

El proyecto

El proyecto, redactado por el arquitecto Rubén Cabecera, contempla la colocación de 20 umbráculos textiles modulares sobre una superficie total de 720 metros cuadrados. El sistema se completará con alumbrado y con una instalación de tubo en vacío, y ha sido concebido para mejorar el confort climático de la plaza sin alterar su carácter de espacio público ni sus condiciones urbanísticas.

Así quedará la plaza Margarita Xirgu tras las obras de mejora. / EL PERIÓDICO

Uno de los aspectos más singulares del diseño es la cimentación, planteada con elementos superficiales que, además de sostener la estructura, funcionarán como asientos y zonas de estancia. De este modo, el proyecto evita excavaciones profundas en un entorno arqueológicamente sensible y convierte parte de la solución técnica en nuevo mobiliario urbano.

El documento también destaca la integración paisajística de la propuesta. La instalación de una cubierta con membrana microperforada de alta tecnología permitirá reducir la incidencia del sol y rebajar la sensación térmica, favoreciendo además la circulación del aire y creando un microclima más agradable incluso durante los meses de más calor. Además, se plantean en varios tonos para armonizar con el entorno monumental.

Uso nocturno

A ello se suma un nuevo sistema de iluminación que reforzará la seguridad y el uso de la plaza también durante la noche. "La presencia de un área arqueológica catalogada en la zona de intervención ha sido un factor determinante en las soluciones de diseño adoptadas", señala el informe.

La iniciativa incluye además la conservación e integración del arbolado existente y la incorporación de vegetación mediante maceteros. El objetivo final es doble: aliviar el impacto de las altas temperaturas y reforzar el uso ciudadano de una plaza llamada a ganar protagonismo como zona de encuentro, descanso y tránsito en uno de los accesos al recinto monumental emeritense.

La ejecución de la obra fue aprobada por el Consejo Rector del Consorcio en el marco del Plan de Actuaciones de la entidad para 2025 y el proyecto recibió el visto bueno en su Comisión Ejecutiva celebrada el pasado 7 de noviembre, siendo preciso su ejecución a través de una empresa de construcción al carecer el el organismo monumental de medios propios para ejecutar la intervención.