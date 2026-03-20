Reforma de la ordenanza
El taxi de Mérida, ante su mayor encrucijada: la falta de chóferes obliga a revisar el examen
Tele Taxi Mérida y Radio Taxi Mérida defienden su supresión para agilizar contrataciones, mientras Por Mérida plantea mantener una prueba más flexible y adaptada
La modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto Taxi de Mérida seguirá avanzando el próximo 23 de marzo, cuando el asunto llegue a la Comisión Informativa de Hacienda, Crecimiento Económico, Recursos Humanos y Administración General, Ordenanzas y Reglamentos. Según la convocatoria remitida a los miembros de este órgano, la sesión ordinaria se celebrará a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 13.30 de la tarde en segunda, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, e incluirá como segundo punto del orden del día la aprobación inicial del cambio normativo.
Demanda
Este paso da recorrido institucional a una demanda que habían trasladado públicamente Tele Taxi Mérida y Radio Taxi Mérida, las dos entidades que agrupan y gestionan el servicio en la ciudad. Ambas habían solicitado al Gobierno municipal la modificación de la ordenanza con un objetivo concreto: eliminar el examen de acceso al permiso municipal necesario para conducir taxis en Mérida, al considerar que ese requisito dificulta la incorporación de nuevos profesionales.
Agilizar la contratación
Las asociaciones del sector habían defendido que la supresión de esta prueba permitiría agilizar la contratación, facilitar el relevo generacional y aumentar el número de vehículos disponibles, sobre todo en fines de semana, festivos o durante eventos en los que se dispara la demanda. En su planteamiento, esta medida no supondría rebajar las exigencias para ejercer la profesión, ya que los nuevos conductores seguirían obligados a cumplir el resto de requisitos fijados en la normativa, además de contar con el apoyo del propio sector en su formación.
Política local
A ese debate se ha sumado también el Grupo Municipal Por Mérida, que ha reconocido el problema de falta de conductores y ha valorado de forma positiva el consenso alcanzado por las asociaciones, pero no comparte la eliminación total del examen. La formación entiende que esa prueba sigue garantizando unos conocimientos mínimos sobre la ciudad, la normativa específica, las rutas accesibles y las obligaciones del servicio público, algo que considera especialmente relevante en una ciudad patrimonial y con elevada presencia de visitantes.
Flexibilización del sistema
Como alternativa, Por Mérida ha planteado una flexibilización del sistema en lugar de su desaparición. Entre sus propuestas figuran convocatorias más frecuentes, al menos una por trimestre, un temario más reducido y centrado en cuestiones esenciales, formación práctica obligatoria impartida o supervisada por las propias asociaciones, reconocimiento de experiencia previa para algunos conductores y un estudio conjunto sobre la demanda real del servicio antes de adoptar una decisión definitiva.
Filtro mínimo de profesionalidad
La comisión del lunes marcará así un nuevo paso en un debate que enfrenta dos enfoques distintos sobre cómo reforzar el taxi en Mérida sin perder calidad. De un lado, el sector reclama eliminar un trámite que considera un freno para cubrir vacantes y mejorar la respuesta del servicio. De otro, Por Mérida apuesta por mantener un filtro mínimo de profesionalidad, aunque con menos carga burocrática. Todo ello quedará ya encauzado en el ámbito municipal con el inicio de la tramitación de la modificación de la ordenanza.
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