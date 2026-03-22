El pastor trashumante Primitivo Rodríguez fallece en un arroyo de Torremejía

Pesar en la localidad pacense de Torremejía por la muerte de Primitivo Rodríguez Macías, conocido pastor trashumante y figura muy reconocida en el mundo de la ganadería ovina en España, quien ha fallecido este domingo a los 82 años tras ser hallado sin vida en el arroyo del Tripero, a las afueras del municipio.

El cuerpo fue localizado sobre las 11.45 horas por un vecino que paseaba por el paraje de La Granja acompañado de sus perros. Según ha explicado a Canal Extremadura el alcalde de Torremejía, Francisco Trinidad, fueron los animales los que comenzaron a ladrar con insistencia al acercarse a un puente sobre el arroyo, momento en el que el paseante advirtió la presencia del cuerpo en el agua.

A la espera del resultado de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental. El octogenario pudo resbalar en una zona húmeda próxima al cauce y acabar en el agua, aunque tampoco se descarta que sufriera una muerte natural previa. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

La noticia ha causado una honda conmoción en Torremejía, donde Primitivo Rodríguez era una persona muy querida y respetada, estrechamente vinculada a la vida rural y a un oficio al que dedicó toda su existencia. Su nombre, sin embargo, trascendió el ámbito local por haberse convertido en uno de los grandes exponentes de la trashumancia en España.

Premio Garrota del Pastor

Rodríguez recibió en 2011 el premio anual Garrota del Pastor, concedido por la Asociación Segoviana de Amigos de las Cañadas (ASAC), después de dirigir un año antes un rebaño de 2.200 ovejas merinas desde La Serena hasta Tolbaños de Arriba, en Burgos, en una travesía considerada entonces como la ruta trashumante más larga de Europa.

Según se informó entonces, el recorrido arrancó el 13 de junio de 2010 en Campanario y concluyó el 16 de julio en la Sierra de la Demanda, tras 34 días de marcha y más de 600 kilómetros atravesando seis provincias españolas -Badajoz, Cáceres, Toledo, Ávila, Segovia y Burgos- y tres cañadas reales distintas. La iniciativa partió de la Asociación Concejo de la Mesta y de la Denominación de Origen Protegida Queso de la Serena para recuperar las vías pecuarias y reivindicar la oveja merina como raza autóctona productora de leche para la elaboración de la Torta de la Serena.