La gran cita del motor vuelve a Mérida con nuevas marcas, más expositores y descuentos exclusivos

Mérida acogerá del 26 al 29 de marzo la tercera edición del Salón del Automóvil, una cita que volverá a convertir a Ifeme en escaparate del sector de la automoción con la participación de concesionarios locales y regionales, una oferta reforzada de vehículos eléctricos y de ocasión, y promociones especiales para los visitantes.

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha presentado este lunes la cita en rueda de prensa y ha agradecido a la empresa promotora ZEventos "su esfuerzo, ilusión y trabajo por volver a traer este evento a la ciudad". Ha destacado el impacto económico de esta feria, al considerar que supone un impulso para el sector local de la automoción y para la actividad comercial de la ciudad, al atraer durante varios días a visitantes y potenciales compradores.

Cartel del evento automovilístico. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En este sentido, la edil ha defendido que Mérida será durante ese fin de semana "el epicentro de la compra de vehículos", gracias a una amplia oferta comercial y a la presencia de numerosas empresas. También ha valorado la implicación del ayuntamiento en esta iniciativa, enmarcada en la apuesta por consolidar Ifeme como recinto ferial de referencia en Extremadura, con una programación estable y diversa que contribuya a dinamizar la economía, así como a generar empleo.

Más allá de la vertiente comercial, Iglesias ha incidido en que el salón servirá también para acercar al público las últimas tendencias del mercado, especialmente en ámbitos como la eficiencia, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías aplicadas al automóvil. Por ello, ha animado a la ciudadanía a visitar el recinto durante los días de celebración. "Es una edición muy esperada", ha asegurado la delegada.

Más concesionarios

En la presentación han participado también el gerente de ZEventos, Alberto Gómez, y el representante del concesionario Centrowagen Mérida, Miguel Ángel González. En su intervención, Gómez ha agradecido la colaboración del consistorio y ha avanzado que esta tercera edición amplía su alcance con la incorporación de nuevos concesionarios de Mérida y de otros puntos de la región.

Entre los concesionarios participantes figurarán Gedauto, con marcas como Kia, Opel y Peugeot; Mandel, con firmas como Ebro, MG, Mini y BMW; además de otros expositores con Audi, Volkswagen y Volkswagen Vehículos Industriales, junto a vehículos de ocasión certificados. Como novedad, se incorpora por primera vez la marca Changan. "Tenemos una variedad en marcas y vehículos eléctricos cada vez más novedosa", ha afirmado.

Según ha explicado, los asistentes podrán encontrar condiciones especiales, promociones exclusivas y una destacada selección de vehículos nuevos y de ocasión. También crecerá la presencia de coches eléctricos, en respuesta a una demanda cada vez mayor, y se sumarán nuevas marcas al escaparate comercial del evento.

Por su parte, González ha invitado a acudir a la feria no solo con intención de compra inmediata, sino también como una oportunidad para conocer el mercado, comparar modelos y resolver dudas antes de tomar una decisión. En este sentido, ha resaltado que habrá vehículos eléctricos, híbridos y de combustión, incluidas opciones con etiqueta Eco y Cero. "Podrán aprovechar de esos descuentos que tendremos durante la feria", ha apostillado.

González ha señalado además que la feria permitirá conocer los modelos, efectuar reservas e iniciar el proceso de compra, que después podrá completarse con pruebas dinámicas y otras gestiones previas a la formalización. En esta línea, ha añadido que muchos de los vehículos expuestos tendrán disponibilidad inmediata, lo que facilitará una entrega rápida.