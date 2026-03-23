Los cuentos de Hans Christian Andersen volverán a Mérida en una jornada con escolares

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida ha organizado para este jueves, 26 de marzo, un homenaje a Hans Christian Andersen con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en una cita que contará con la participación de distintos centros educativos de la ciudad. La actividad se celebrará a partir de las 11.30 horas en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba y nace con el objetivo de acercar la lectura al público más joven desde una propuesta compartida, participativa y dinámica.

El acto principal estará dedicado a la figura del escritor danés, uno de los grandes referentes universales de la literatura infantil. Los asistentes podrán recorrer su trayectoria personal y literaria a través de la proyección de un vídeo biográfico, a la que seguirá una sesión de cuentacuentos centrada en algunas de las historias que han acompañado a generaciones de lectores en todo el mundo.

Según ha informado este lunes el ayuntamiento emeritense en nota de pensa, con esta iniciativa, la biblioteca pretende convertir los libros en una experiencia colectiva y despertar entre los más pequeños el interés por la lectura a través de un formato ameno y cercano.

Libro de Marino González

Por otra parte, la programación cultural de la biblioteca municipal continuará además el miércoles, 25 de marzo, con la presentación del libro de teatro 'Emily Dickinson. Amor como los árboles', de Marino González Montero, editado por La Luna Libros.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Rotonda del Centro Cultural Alcazaba y contará también con la participación de la actriz Ana García. El texto propone un acercamiento escénico y poético a la figura de Emily Dickinson a través de dos mujeres que guían al público por el universo vital y literario de la autora norteamericana.