Golpe al tráfico de drogas en Mérida: seis detenidos y un punto de venta desmantelado

Nuevo golpe a la delincuencia en Mérida. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local han detenido a seis personas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en la barriada de San Lázaro de la capital extremeña. La actuación, llevada a cabo el pasado 19 de marzo, permitió desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que llevaba meses bajo investigación.

Los arrestados, cuatro hombres y dos mujeres de entre 23 y 53 años, todos ellos con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición judicial tras la instrucción del atestado. La operación ha sido dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Mérida, con el apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción y Medios Aéreos de Badajoz.

La operación

Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas comenzaron el pasado mes de noviembre cuando los agentes detectaron un trasiego de drogodependientes de manera asidua a una zona concreta de San Lázaro. Aunque en un primer momento no se pudo localizar el punto exacto de suministro, la investigación permitió centrar el foco en una vivienda de la calle Plasencia, desde la que presuntamente se distribuía la droga.

Además, los investigadores comprobaron que este inmueble se abastecía desde otra casa situada en el mismo entorno. Una vez identificado el lugar y a los supuestos responsables, los policías establecieron vigilancias discretas, complicadas por las fuertes medidas de seguridad adoptadas por los investigados para dificultar la actuación policial.

La fase de explotación del operativo se desarrolló el 19 de marzo con la entrada y registro en el principal inmueble investigado. En el registro, los agentes intervinieron varias dosis de droga ya preparadas para su venta, 1.400 euros en efectivo, tres navajas de grandes dimensiones, una carabina de aire comprimido y distintos útiles empleados presuntamente para la manipulación de las sustancias estupefacientes.