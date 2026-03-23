Mérida se prepara para la gran cita del coleccionismo tras el éxito de su primera edición

La Feria Internacional de Coleccionismo Emerita Augusta regresará a Mérida los días 10 y 11 de octubre con una segunda edición que aspira a consolidar el tirón logrado en su estreno. El certamen se celebrará de nuevo en las instalaciones de Ifeme con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida y la Diputación de Badajoz. La cita, promovida por FEFIEX y dirigida por el extremeño Juan Carlos Ojeda, volverá a reunir a comerciantes y tiendas de ámbito nacional e internacional especializados en la compra, venta e intercambio de objetos coleccionables.

Entre los artículos que podrán encontrarse figuran sellos, monedas, lotería, llaveros, pins, chapas, juguetes, cómics, tebeos, cromos, miniaturas, calendarios de bolsillo, marcapáginas, discos, muñecas, Playmobil, Lego, postales, minerales, videojuegos, manga, figuras Funko, carteles de cine, pegatinas o muñecos reborn, entre otros.

La organización destaca que la primera edición batió todos los récords, con más de 20.000 visitantes, una cifra que situó a la feria emeritense como una de las grandes referencias del sector a nivel nacional, junto a su homóloga de Villanueva de la Serena.

Más espacio

Para esta segunda edición, la feria ampliará de forma notable el espacio disponible con el objetivo de dar cabida a más participantes y también a un mayor volumen de público. La previsión es que miles de aficionados al coleccionismo vuelvan a darse cita en la capital extremeña, con el consiguiente impacto económico para hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios de la ciudad.

Además de la zona comercial, que estará integrada por más de 200 puestos, el evento contará también con una amplia zona de exposiciones, según ha avanzado la organización, que ya trabaja en la configuración del recinto y del programa.

La feria mantendrá un horario ininterrumpido de mañana y tarde durante la jornada del sábado y abrirá hasta el mediodía del domingo. El plazo de inscripción para participar se abrirá oficialmente el 10 de junio a través del formulario que estará disponible en la web del certamen. Los interesados ya pueden seguir las novedades de la feria en sus perfiles de Facebook, Instagram, X y TikTok.