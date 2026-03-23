Mejoras en las barriadas
Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida
Tras una inversión cercana a los 200.000 euros, también se ha instalado un espacio de entrenamiento biosaludable
La barriada de Montealto de Mérida cuenta ya con nuevo parque infantil y una zona biosaludable tras una actuación en la que se han invertido cerca de 200.000 euros. Se trata del primero de los nuevos espacios en abrirse dentro del plan municipal de mejora de áreas recreativas, cuyas obras en seis enclaves de la ciudad ya han finalizado y se pondrán en uso de forma progresiva conforme se complete su recepción.
La alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, y el delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, han visitado este lunes la zona de juegos junto a representantes de la Asociación de Vecinos de Montealto. Durante la visita, Yáñez ha destacado que esta actuación se integra en un plan global de mejoras en distintas barriadas emeritenses, con una inversión total de alrededor de 1,8 millones de euros.
En Montealto
La nueva zona recreativa ha sido diseñada para dar servicio a toda la familia, con áreas infantiles específicas para bebés y niños pequeños, zonas destinadas a menores de más edad y un espacio de entrenamiento biosaludable. Entre sus principales novedades figura la instalación de sistemas de sombreado concebidos como refugios climáticos, con el objetivo de proteger a los usuarios frente a las altas temperaturas durante la primavera y el verano.
Yáñez ha subrayado además la importancia de esta intervención como espacio de convivencia para la barriada, al permitir que niños y familias disfruten de un entorno renovado sin necesidad de salir de su barrio. Por su parte, el presidente del colectivo vecinal, Antonio Coco Sánchez, ha mostrado la satisfacción de los residentes por una actuación “muy esperada” en una barriada con numerosas familias jóvenes y niños. Según ha indicado, los vecinos están “muy contentos y muy agradecidos” por la renovación de estos espacios.
El proyecto
Las obras han sido ejecutadas por la UTE Avaqus-Cubillana por un importe total de 1.786.936,07 euros, IVA incluido, en Montealto, La Calzada, La Heredad, El Prado, Álvarez Lencero y Proserpina. En conjunto, el proyecto permite crear seis áreas de juegos infantiles, tres áreas saludables y una pista multideportes en estas barriadas de Mérida, aunque su apertura al público se realizará de manera escalonada una vez se complete la recepción administrativa de cada una de ellas.
El plan contempla la ampliación de áreas de juego ya existentes, la reubicación de algunas zonas infantiles, la creación de nuevos espacios, la mejora de áreas saludables y la renovación de entornos verdes. Cada parque dispone de pavimento de seguridad, estructuras de sombra y vallas de protección, además de intervenciones en infraestructuras verdes, sistemas de riego, jardinería, mobiliario urbano y pavimentación.
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