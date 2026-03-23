La obra teatral ‘25 de marzo de 1936’ llega a Mérida para revivir la memoria democrática

Mérida acogerá este miércoles la representación teatral '25 de marzo de 1936', en una adaptación del texto del placentino Víctor Chamorro que se enmarca en los actos organizados con motivo del Año de la Memoria Democrática en Mérida 2026. La cita será a las 20.30 horas en el centro cultural de Nueva Ciudad.

Cartel anunciador del montaje teatral. / EL PERIÓDICO

La actividad forma parte del programa impulsado por Unidas por Mérida para conmemorar el 90 aniversario de la entrada de las tropas golpistas y la toma de la ciudad, ocurrida el 11 de agosto de 1936. La iniciativa busca recuperar y difundir la memoria histórica y democrática, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y la colaboración con el tejido social, cultural y sindical de la ciudad.

La obra

La obra, escrita por Víctor Chamorro y llevada a escena por el Grupo de Teatro de la Asociación 25 de Marzo, está dirigida a todos los públicos. Según ha destacado Unidas por Mérida, la representación resulta especialmente interesante para quienes quieran acercarse al contexto histórico del 25 de marzo de 1936, una fecha de especial simbolismo en Extremadura.

Desde la formación señalan que aquella jornada representó una movilización pacífica de las reivindicaciones populares y la consideran uno de los episodios más significativos de la historia extremeña, “digno de memoria, reconocimiento y celebración como símbolo de una tierra combativa y comprometida con la justicia y la igualdad”.

A través del lenguaje teatral, la propuesta pretende ofrecer una mirada cercana y emocional sobre aquellos hechos históricos, con el objetivo de favorecer la reflexión colectiva y reforzar los valores democráticos. La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, en una apuesta compartida por la memoria democrática, así como por acercar la cultura y el patrimonio histórico a la ciudadanía.