La ruta de 1.400 kilómetros que pone a prueba a 50 motoristas de la Guardia Civil arranca en Mérida

Mérida vuelve a situarse en el centro de la formación de la Guardia Civil con el arranque de una exigente ruta de 1.400 kilómetros en la que 50 motoristas pondrán a prueba su preparación antes de incorporarse a las unidades de Tráfico. El itinerario discurre durante tres jornadas por las provincias de Badajoz, Cáceres, Ávila, Toledo y Madrid.

Unidad motorizada de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

La actividad forma parte de la fase final del X Curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de motorista, que se imparte en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. En este ejercicio participan los alumnos junto a profesores e instructores del centro, en una de las pruebas prácticas más completas del programa formativo.

El objetivo es reforzar las capacidades de los futuros especialistas en condiciones reales de circulación. No se trata solo de completar un largo recorrido, sino de enfrentarse a situaciones similares a las que encontrarán en carretera cuando se incorporen a sus nuevos destinos dentro de la Agrupación de Tráfico.

La expedición

La expedición está compuesta por 50 motocicletas y distintos vehículos de apoyo, entre ellos un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico, que acompañan al grupo durante todo el trayecto. La marcha ha arrancado este lunes en Mérida, sede de la Escuela de Tráfico, y se prolongará a lo largo de tres días por cinco provincias.

Durante la jornada de mañana martes 24, el recorrido incluye además dos paradas destacadas. Una de ellas será en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde los participantes compartirán experiencias con los alumnos en formación y acercarán de primera mano la realidad del servicio que presta la Agrupación de Tráfico en las carreteras.

La otra visita prevista será al Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, un centro ocupacional gestionado por el ISFAS para la atención de personas con discapacidad intelectual familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. La finalización de este curso está prevista para el próximo 30 de abril en Mérida, cuando los alumnos reciban el título que les habilita para solicitar destino e incorporarse a alguna de las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Vuelta ciclista a España

Cabe recordar que los días 3 y 4 de marzo, la escuela de Mérida acogió las pruebas de selección para la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) Dámaso Guillén, el equipo encargado de dar cobertura a La Vuelta Ciclista a España 2026, que partirá desde Mónaco y concluirá en la Alhambra de Granada.

Pruebas de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista a España. / GUARDIA CIVIL

Los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil accedieron a esta fase final tras superar un exigente proceso previo en sus respectivas unidades de destino. En este examen, debían enfrentarse a una evaluación integral para medir sus conocimientos teóricos, destreza en la conducción de motocicletas, aptitudes psicotécnicas y capacidad personal, esta última mediante entrevista.