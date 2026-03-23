La Guardia Civil desactiva un proyectil de artillería de la Guerra Civil hallado en Calamonte

La Guardia Civil logra desactivar de forma controlada un proyectil de artillería de la Guerra Civil localizado en un paraje del término municipal de Calamonte, próximo a Mérida, después de que un viandante alertara de su hallazgo cuando paseaba por la zona. El artefacto se encontró el pasado viernes por la tarde en el paraje conocido como camino del Pilón.

El proyectil de la Guerra Civil hallado en un paraje de Calamonte. / GUARDIA CIVIL

Tras recibir el aviso, los agentes activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones y acordonaron el área para garantizar la seguridad. Según ha informado la benemérita, especialistas desplazados hasta el lugar analizaron el proyectil y determinaron que se trataba de munición de artillería de disparo completo para cañón de montaña, de calibre 65 milímetros, de fabricación italiana.

Cómo actuar

Una vez adoptadas las medidas de seguridad necesarias, el artefacto fue desactivado en el mismo paraje. La Guardia Civil recuerda que este tipo de objetos, aunque presenten un aspecto deteriorado o aparentemente inofensivo por el paso del tiempo, pueden conservar intacta su capacidad explosiva. Por ello, insiste en que nunca deben manipularse ni trasladarse.

En esta línea, cabe indicar que en caso de localizar un artefacto de estas características, se recomienda avisar cuanto antes a la Guardia Civil, a través del 062, o al 112, así como alejarse de la zona. Asimismo, se aconseja señalizar el lugar para evitar que otras personas puedan acercarse.