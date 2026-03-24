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Actuación de la Guardia Civil

Tres detenidos por el robo de catalizadores tras una persecución entre Mérida y Calamonte

Los arrestados, con numerosos antecedentes, trataron de huir y arrojaron tres piezas metálicas por la ventanilla del vehículo

Detenidos por la Guardia Civil por el robo de catalizadores.

Detenidos por la Guardia Civil por el robo de catalizadores. / GUARDIA CIVIL

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, vecinos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de catalizadores de vehículos. Los arrestados, todos con un amplio historial delictivo, fueron interceptados en la madrugada del pasado domingo después de una persecución iniciada en la vía de servicio entre Mérida y Calamonte.

Catalizadores y herramientas intervenidas por la Guardia Civil.

Catalizadores y herramientas intervenidas por la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Según ha informado este martes la Guardia Civil, los agentes detectaron un vehículo sospechoso circulando por esta carretera y le dieron el alto para identificar a sus ocupantes. Lejos de detenerse, el conductor emprendió la huida a gran velocidad mientras desde el interior del turismo arrojaban por la ventanilla tres grandes piezas metálicas.

Finalmente, los agentes lograron interceptar el coche ya en el término municipal de Mérida. En su interior viajaban tres hombres con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Tras inspeccionar la zona por la que habían huido, los guardias civiles localizaron tres catalizadores de vehículos, cuya legítima procedencia los sospechosos no pudieron justificar.

Mercado ilegal

La posterior inspección del turismo permitió hallar en el maletero herramientas y otros útiles supuestamente empleados para sustraer estas piezas, muy cotizadas en el mercado ilegal por los metales que contienen. El análisis de uno de los catalizadores recuperados permitió además confirmar que había sido robado esa misma madrugada en Mérida.

Con estas pruebas, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres implicados como presuntos autores de tres delitos de robo y de pertenencia a grupo delictivo. Los arrestados fueron trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias y posteriormente puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida.

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Por último, cabe indicar que la investigación continúa abierta con el objetivo de tratar de esclarecer la procedencia del resto de piezas intervenidas a los delincuentes y determinar si los detenidos pudieran estar relacionados con otros robos similares cometidos en la zona.

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