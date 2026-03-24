La Escuela de Arte de Mérida revive los mosaicos de San Marcos de Venecia en una exposición única

La Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Mérida ha inaugurado una exposición de trabajos realizados por el alumnado del Ciclo Superior de Artes Plásticas y Diseño de Mosaico inspirada en los mosaicos de la Basílica de San Marcos de Venecia, una propuesta que podrá visitarse hasta el próximo 10 de abril.

Maqueta de la Basílica de San Marcos de Venecia. / EASD

La muestra, titulada Los Mosaicos de San Marcos de Venecia, ofrece una mirada al arte musivario bizantino desde una perspectiva didáctica, técnica e histórica. Según informa el centro, no se trata únicamente de una colección de piezas elaboradas con técnica bizantina, sino de "un proyecto multidisciplinar que profundiza en el estudio de uno de los monumentos más representativos de este lenguaje artístico".

El eje central de la exposición es una maqueta de la Basílica de San Marcos, concebida para ayudar al visitante a comprender la distribución de los mosaicos, su secuencia narrativa y la intención teológica de su programa decorativo. Esta pieza se complementa con una propuesta audiovisual que refuerza el recorrido expositivo y facilita la interpretación del conjunto.

Los materiales

Junto a ello, el alumnado ha reproducido fragmentos originales con rigor técnico e histórico, utilizando pastas vítreas y teselas doradas, materiales característicos del mosaico bizantino. La exposición también reúne bocetos preparatorios y cartones, lo que permite descubrir el proceso previo de dibujo, planificación y estudio que hay detrás de cada obra.

Uno de los mosaicos de la exposición. / EASD

Según destaca el centro, la iniciativa es fruto de un proyecto didáctico integral en el que se han coordinado todos los módulos del ciclo formativo. Ese trabajo conjunto ha permitido al alumnado abordar una investigación práctica y teórica sobre el mosaico bizantino tomando como referencia la basílica veneciana.

De este modo, la propuesta no solo ha favorecido la adquisición de destrezas técnicas, sino también "una comprensión más profunda del contexto histórico, simbólico y artístico de este tipo de manifestaciones, integrando conocimientos de distintas disciplinas en un proceso de aprendizaje aplicado".

La muestra se completa con paneles explicativos que permiten al visitante profundizar en la historia de la basílica, su localización y la evolución de los temas representados en su decoración musivaria. Con esta exposición, la escuela de arte "refuerza su apuesta por la enseñanza de las artes tradicionales desde una visión contemporánea y académica", al tiempo que pone en valor la calidad técnica y el talento creativo de su alumnado.