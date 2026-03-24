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Campaña de plantación

Mérida teñirá de color sus rotondas y jardines esta primavera con 3.400 flores nuevas

El ayuntamiento destaca la ampliación de la variedad floral, que incluirá begonias, geranios y otras especies para dar mayor vistosidad

Flores nuevas en la rotonda de La Loba de Mérida.

Flores nuevas en la rotonda de La Loba de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha iniciado a principios de marzo una nueva campaña de plantación de flores para renovar la imagen de rotondas y jardines de la ciudad. En total, se colocarán unas 3.400 plantas, de las que 300 irán en maceteros repartidos por distintos puntos del municipio.

Detalle de las flores plantadas en la rotonda de La Loba.

Detalle de las flores plantadas en la rotonda de La Loba. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El delegado de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, ha explicado este martes que en esta actuación se ha apostado por ampliar la variedad de especies para dar una mayor vistosidad a los espacios verdes. Así, junto a flores habituales como begonias, geranios y tagetes, se han incorporado otras nuevas como ranúnculos, zantedeschia, cañas, senetti y brachyscome.

Mejora de las condiciones

Según ha detallado el edil, los trabajos no se limitan únicamente a la plantación, sino que incluyen también la mejora de las condiciones para favorecer su crecimiento. En este sentido, se ha añadido abonado con pellets orgánicos, aporte de sustrato y el resto de labores necesarias, además de la programación de los riegos para garantizar el buen desarrollo de las flores.

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En este sentido, desde el consistorio han informado de que la actuación continuará esta semana en la rotonda de la Vía de la Plata con la avenida de Numancia, donde está prevista la renovación de las gravillas de cobertura y otros trabajos de mantenimiento con el objetivo de mejorar su estado.

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