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Mérida celebra el Día Mundial del Teatro con actividades gratis en Nueva Ciudad

TAPTC? Teatro y el ayuntamiento proponen dos funciones teatrales y la presentación del libro 'Arroz pasao' de Javier Llanos

Alumnos de la escuela de teatro TAPTC? de Mérida.

Alumnos de la escuela de teatro TAPTC? de Mérida. / TAPTC?

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Escuela de Teatro TAPTC?, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, ha organizado en el Centro Cultural de Nueva Ciudad un programa de actividades para conmemorar el Día Mundial del Teatro, con entrada libre y propuestas que combinan creación escénica, literatura dramática y teatro juvenil.

Cartel anunciador de las actividades por el día del teatro.

Cartel anunciador de las actividades por el día del teatro. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La programación arranca este martes, a las 20.30 horas, con la puesta en escena de 'Lo que hay en el espejo', una propuesta de creación dramática contemporánea que abrirá varios días de actividades dirigidas al público emeritense. Uno de los actos centrales llegará este jueves, a las 20.00 horas, con la presentación del libro 'Arroz pasao', de Javier Llanos.

En concreto, se trata de un texto teatral que transita entre el drama de venganza y la comedia patética, en una combinación en la que, según destaca la organización, el humor sirve para afrontar la tragedia de los personajes. El encuentro contará además con una lectura dramatizada de algunas escenas de la obra y una entrevista con el autor.

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Montaje con jóvenes

La programación culminará el sábado 28 de marzo, a las 12.30 horas, con 'El Museo de las Realidades', un montaje que reunirá distintas escenas interpretadas por 16 jóvenes de entre 14 y 17 años, fruto del trabajo desarrollado por el alumnado durante el último trimestre. Con esta iniciativa, TAPTC? y el consistorio emeritense apuestan por acercar el teatro a la ciudadanía y dar visibilidad al trabajo formativo y creativo que se desarrolla en la escuela.

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