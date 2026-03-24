Más sombra, seguridad y mantenimiento para la Ciudad de la Infancia de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida y la empresa adjudicataria del servicio de gestión integral de la Ciudad de la Infancia, Grupo Eulen, han realizado una inversión de 77.856,12 euros para mejorar el mantenimiento, la seguridad y la sostenibilidad de este recinto de ocio familiar, uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

Marco Antonio Guijarro y Silvia Fernández, en la Ciudad de la Infancia. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La actuación, enmarcada en la colaboración entre la administración local y la concesionaria, ha permitido incorporar nuevos medios técnicos y materiales para optimizar el servicio. Entre las mejoras destacan la adquisición de un camión 100% eléctrico, maquinaria especializada de jardinería, sistemas de control técnico del agua, tratamientos fitosanitarios avanzados, así como equipamiento de seguridad, herramientas y mobiliario.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha subrayado este martes que la Ciudad de la Infancia forma parte de un proyecto de ciudad que se impulsó “con una clara visión de futuro”. En este sentido, ha recordado que el recinto ha supuesto una inversión global superior a los cinco millones de euros, incluida la compra de los terrenos, con el objetivo de convertir esta zona en uno de los enclaves más atractivos de Mérida.

La responsable municipal también ha puesto el foco en la dimensión social del proyecto, ya que el mantenimiento de las instalaciones corre a cargo de un equipo formado por siete personas con algún tipo de discapacidad. A su juicio, el estado actual del recinto evidencia el buen trabajo realizado y responde a la voluntad de que este espacio no se limitara a ser una infraestructura, sino que contara con “vida, control y una programación continua de actividades para las familias de Mérida”.

Zonas de sombra

Uno de los aspectos que más preocupan a los usuarios del parque es la falta de sombra en los meses de verano. Sobre esta cuestión, Fernández ha explicado que el proyecto contempló desde el inicio la plantación de arbolado de crecimiento rápido y la instalación de estructuras de sombra en las principales zonas de juego. Según ha indicado, en poco más de un año esos árboles podrían duplicar prácticamente su altura actual, generando una mayor cobertura vegetal a lo largo del parque.

Zona con sombra en el parque infantil. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Por su parte, el representante de Grupo Eulen, Antonio Luis Herrero, ha pedido paciencia para que el arbolado alcance su desarrollo. Según ha explicado, en el recinto se plantaron más de 150 árboles de distintas especies y calibres, que irán proporcionando protección frente al calor a medida que crezcan y se consoliden con una gestión adecuada de podas y cuidados.

Asimismo, ha recordado que durante la ejecución de la obra ya se estudiaron soluciones frente a las altas temperaturas, con la incorporación de zonas de sombra en las principales atracciones infantiles y de un área de juegos de agua pensada para los meses de más calor. También ha valorado que el modelo de conservación planteado por el consistorio está permitiendo que las instalaciones presenten un estado “óptimo”.