Propuesta
Por Mérida reclama la reforma y puesta en valor del entorno de la concatedral de Santa María
El grupo municipal propone al ayuntamiento la eliminación del uso del espacio como aparcamiento
El Grupo Municipal Por Mérida va a reclamar al ayuntamiento emeritense la elaboración de un proyecto integral de remodelación y puesta en valor del entorno de la concatedral de Santa María. Para la formación que lidera Miguel Valdés, se trata de uno de los símbolos patrimoniales y religiosos más importantes de la ciudad, que requiere una "actuación urgente para dignificar su entorno y garantizar el respeto que merece como espacio histórico y cultural de primer nivel".
La formación subraya que la concatedral de Santa María "posee exactamente la misma consideración religiosa y dignidad catedralicia" que cualquier otra catedral de España. Así, y aunque destaca que no cuenta con la "monumentalidad" de grandes templos como los de Burgos o León, su valor para los emeritenses es "incuestionable".
Medidas
Sin embargo, la realidad de su entorno "dista mucho de ese reconocimiento", indica el partido en una nota de prensa, ya que en la actualidad, el espacio que rodea a la concatedral está siendo utilizado de forma "impropia, con la presencia de vehículos estacionados, elementos temporales sin orden ni criterio, e incluso instalaciones de carácter lúdico".
Este proyecto que solicitan incluye medidas como la eliminación del uso del espacio como aparcamiento; la reorganización de zonas de carga y descarga; la regulación de instalaciones temporales y actividades; la mejora estética y urbanística del entorno, incluyendo la Plaza de Santa Clara; o el traslado del estacionamiento de taxis a una ubicación más adecuada, fuera del entorno inmediato de la concatedral.
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