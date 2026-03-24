Mérida inaugura el nuevo parque Álvarez Lencero con mejoras en juegos infantiles y una zona biosaludable

El Ayuntamiento de Mérida ha acometido la mejora del parque Álvarez Lencero y sus alrededores, en la barriada de Bellavista, donde ha habilitado una nueva área de juegos infantiles, así como una zona saludable para el uso y disfrute de los vecinos. La intervención ha permitido renovar este espacio público con nuevos equipamientos orientados al ocio, la convivencia y la práctica de actividad física al aire libre.

Zona biosaludable del parque Álvarez Lencero. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En el caso del área infantil, se han instalado pavimentos de seguridad para prevenir caídas, además de estructuras de sombra y vallas de protección, con el objetivo de ofrecer un entorno más seguro y confortable para los menores. Junto a esta actuación, el consistorio ha incorporado una zona saludable, ampliando así los usos del parque y favoreciendo que vecinos de distintas edades puedan disfrutar de este espacio en mejores condiciones.

Plan global

Estas obras forman parte del plan global de mejoras que el consistorio está desarrollando en distintas barriadas de la ciudad, con una inversión total aproximada de 1,8 millones de euros. En el día de ayer, el Gobierno municipal inauguró el nuevo parque infantil y zona biosaludable en la barriada de Montealto, tras una actuación en la que se han invertido cerca de 200.000 euros.

Juegos infantiles. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Tras la apertura del recinto de Álvarez Lencero, restan por abrirse a la ciudadanía los que se han acometido en La Calzada, La Heredad, El Prado, y Proserpina. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Avaqus y Cubillana ha sido la encargada de ejecutar las obras del proyecto para crear seis áreas de juegos infantiles, tres áreas saludables y una pista multideportes en estas barriadas.