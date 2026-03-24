La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante

La multinacional china Jinhong Gas da un paso más para su implantación en Mérida. La Junta de Extremadura ha sacado este martes a información pública la solicitud de autorización ambiental unificada para la planta de producción de nitrógeno industrial que la compañía proyecta en la capital autonómica, un trámite previo a su puesta en marcha y que abre un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El proyecto se ubicará en el parque empresarial Expacio Mérida, sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, y estará destinado a la producción y suministro de nitrógeno industrial de alta pureza, tanto en fase gaseosa como líquida. Según el expediente publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la instalación producirá nitrógeno mediante un proceso de separación criogénica del aire diseñado para alcanzar una pureza superior al 99%.

Producción

En concreto, la futura planta tendrá capacidad para generar hasta 100 millones de metros cúbicos anuales de nitrógeno y prevé operar unas 8.000 horas al año. Parte del producto se expedirá en fase gaseosa mediante tubería a consumidores finales y otra parte se almacenará en la propia instalación para su suministro a terceros, con dos tanques criogénicos verticales de 250 metros cúbicos cada uno.

La tramitación administrativa llega después de que trascendiera la apuesta de Jinhong Gas por Mérida como puerta de entrada a España y base de operaciones para su crecimiento en Europa. La compañía ha constituido en la ciudad la sociedad Jinhong Gas (Spain) S.L., con un capital social de 100.000 euros, con la que aspira a desplegar actividad productiva y logística vinculada a grandes proyectos industriales.

La operación cobra especial relevancia por su conexión directa con el proyecto de construcción de una planta de materiales para la fabricación de cátodos de baterías promovida por la firma china Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, que también se ubicará en Expacio Mérida. La fábrica de nitrógeno aparece así como una infraestructura asociada al ecosistema industrial que empieza a tomar forma en este recinto orientado a atraer inversión exterior y actividad vinculada a la nueva industria energética.

Proceso industrial

El documento sometido a información pública describe un proceso industrial complejo, con distintas fases de compresión del aire ambiente, secado y purificación, enfriamiento criogénico, separación en columnas de destilación y vaporización y almacenamiento del nitrógeno. La instalación contará, entre otros elementos, con compresores centrífugos, unidad de prepurificación, turbinas de expansión, bombas criogénicas y una cold box que constituye el núcleo del proceso.

Además de la zona industrial, el complejo incluirá edificio de oficinas, sala de bombas, área de residuos, aparcamientos, zonas verdes y una reserva de suelo para futuras ampliaciones. El proyecto prevé también consumos anuales de 36,8 GW de energía eléctrica y 96.000 metros cúbicos de agua. La resolución final sobre la autorización ambiental corresponderá a la Dirección General de Sostenibilidad del Ejecutivo autonómico una vez concluya el periodo de exposición pública.

Fábrica de cátodos

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero, el pleno del Ayuntamiento de Mérida aprobó por unanimidad la declaración de interés público de la fábrica de cátodos proyectada en la ciudad, un trámite que despeja el camino para la construcción de esta planta, con la previsión de iniciar los trabajos en marzo. La iniciativa contó con el respaldo de todos los grupos municipales y se produce cuando ya se han iniciado trabajos previos sobre el terreno.

Fotogalería | Primeros movimientos de tierra en Mérida para la fábrica de cátodos / Javier Cintas

Esta declaración permitirá a la empresa promotora acogerse a bonificaciones fiscales, entre ellas una reducción del 30% en el impuesto de construcciones, así como beneficios en el IBI y en el impuesto de actividades económicas. El presupuesto de ejecución material de la obra supera los 27,3 millones de euros y prevé la creación de hasta 200 empleos en el momento de mayor actividad.

La promotora ya había pedido licencia para los movimientos de tierra, por los que abonó alrededor de 120.000 euros. Ahora, en esta nueva fase de tramitación, el impuesto correspondiente se aproximaría al millón de euros, con una bonificación cercana a los 380.000 euros tras la declaración.

Por último, indicar que la industria se extenderá sobre 54.800 metros cuadrados en el polígono industrial Expacio Mérida y aspira a movilizar en los próximos años una inversión de entre 600 y 800 millones de euros, ligada a futuras ampliaciones y a nuevos proyectos de ejecución.