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La Policía Local de Mérida atiende 14 siniestros viales en una semana, uno de ellos con lesiones

La conductora de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) sufió heridas de carácter leve

Agente de la Policía Local de Mérida.

Agente de la Policía Local de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Policía Local de Mérida atendió un total de 14 siniestros viales durante la semana comprendida entre el 16 y el 22 de marzo. De ellos, 13 se saldaron únicamente con daños materiales, mientras que uno dejó una persona herida leve. Según el balance policial, varios de estos accidentes estuvieron relacionados con infracciones de tráfico.

En concreto, se registraron colisiones por no respetar la prioridad de paso en la glorieta de la avenida Reina Sofía, el puente Lusitania y la calle Duque de Ahumada. También se produjeron impactos contra vehículos que se encontraban correctamente estacionados en la barriada de Santa Catalina y en la avenida Lusitania.

A estos se suma otro siniestro ocurrido en la calle Marquesa Pinares, originado por la apertura de una puerta cuando pasaba otro vehículo. En la calle Pamplona se atendió además un accidente después de que un conductor golpeara a un turismo al no advertir el ángulo muerto. El único siniestro con lesiones de la semana afectó a la conductora de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), que sufrió heridas de carácter leve.

Sin carné

En el apartado de diligencias penales y administrativas, la Policía Local instruyó varios atestados por delitos contra la seguridad vial. Entre ellos, detectó a un menor conduciendo sin permiso en la calle Benito Pérez Galdós. Otro caso similar se produjo en la avenida de la Libertad, donde además fue investigado el padre como cooperador necesario por enseñar a su hija a conducir.

Los agentes tramitaron igualmente un atestado por conducción tras la pérdida total de los puntos del carné, así como diligencias por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas en el polígono Cepansa y en otros puntos de la ciudad, hechos que derivaron en procedimientos de juicio rápido.

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Por otra parte, durante la semana se desarrolló una campaña específica de control de alcoholemia en la que fueron inspeccionados 28 vehículos. Como resultado, se detectó un positivo que constituye delito, al arrojar una tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

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