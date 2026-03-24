Semana Santa
El Vía Crucis de Mérida ya tiene cartel anunciador: así se pueden conseguir las entradas
Se podrá acceder al anfiteatro romano de forma gratuita hasta completar aforo, con dos opciones para los asistentes
La Junta de Cofradías de Mérida ha dado a conocer a través de sus redes sociales el cartel anunciador del Vía Crucis de la Semana Santa 2026, una imagen que sirve de antesala a uno de los actos más singulares y sobrecogedores de la celebración emeritense, que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.
El cartel de este año ilustra la solemnidad de esta cita gracias a la fotografía de Marco Sánchez Nova y Francisco Rosco, así como al diseño de Raúl Flores, autores de una composición que pone el foco en el carácter íntimo y monumental. De esta forma, se inicia el camino hacia un acto de oración que se celebrará en el anfiteatro romano, en la madrugada del Viernes al Sábado Santo.
El Vía Crucis estará presidido por el Santísimo Cristo de la O, una imponente imagen anónima del siglo XIV portada por diez hermanos, que partirá a las 00.30 horas desde la concatedral de Santa María. El recorrido atravesará la plaza de España, plaza del Rastro y calle Romero Leal, con paso por el Templo de Diana antes de llegar al recinto monumental, donde el rezo del Vía Crucis está previsto para la 01.30 horas. La entrada de regreso en la concatedral se anuncia para las 03.15 horas.
La entrada
La entrada será gratuita hasta completar aforo y habrá dos formas de acceder. Por un lado, si se quiere presenciar el Vía Crucis desde el graderío del anfiteatro, la localidad se podrá adquirir a las 00.00 horas del Viernes Santo por la puerta del teatro romano. Por otra parte, quienes deseen acompañar al Cristo desde la concatedral podrán acceder a las sillas instaladas en la arena del monumento. En este caso, deberán entrar por la Puerta del Perdón de Santa María a las 23.30 horas, donde se entregarán papeletas de sitio gratuitas.
La organización insiste en el carácter estrictamente religioso del acto, concebido como un camino de oración y recogimiento. Por ello, se pide respeto y silencio durante toda la celebración. Además, una vez comenzado el Vía Crucis, se cerrarán los accesos de entrada y salida al recinto salvo en caso de emergencia. No estará permitido comer ni fumar en el interior del monumento y la duración estimada del acto rondará los 50 minutos.
El paso del Santísimo Cristo de la O por el entorno del Museo Nacional de Arte Romano y el templo de Diana, así como su llegada al anfiteatro romano, volverán a dejar una de las estampas más reconocibles de la Semana Santa de Mérida, en una cita que une patrimonio, tradición y fe.
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