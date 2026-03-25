Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasWondersVariantre de MalpartidaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Macroencuentro educativo

Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

22 centros educativos de la región, Madrid y Portugal participan en las Jornadas UNESCO

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El parque del Albarregas, junto al Acueducto de Los Milagros, ha sido el escenario de esta tercera edición, que ha reunido a estudiantes de distintas edades en torno a 28 zonas de actividades lúdicas y deportivas. La jornada ha contado con la presencia del delegado de Deportes, Antonio Marín Pérez, quien ha destacado el valor de este tipo de iniciativas como "un punto de encuentro educativo y social".

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Durante toda la mañana del último miércoles del mes de marzo, los participantes han ido rotando por diferentes espacios diseñados para fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia entre centros. La cita se consolida así como un referente en la educación extremeña, al integrar el aprendizaje fuera del aula con el conocimiento del patrimonio.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia y valores

Este tipo de actividades no solo promueven hábitos saludables, sino que también refuerzan competencias clave en edades tempranas. La interacción entre alumnos de distintas procedencias favorece la diversidad cultural, el respeto y la cooperación, aspectos cada vez más presentes en los proyectos educativos vinculados a la red UNESCO.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Además, el hecho de celebrarse en un enclave histórico como la capital extremeña permite acercar a los jóvenes a su entorno, reforzando el vínculo con el patrimonio regional y europeo. Para muchos de los asistentes, la jornada supone una experiencia que trasciende lo académico y que deja huella en su desarrollo personal.

Noticias relacionadas y más

Una cita que crece en participación

Las III Jornadas Intercentros Mérida-UNESCO confirman su crecimiento tanto en número de centros como de participantes, consolidándose como una iniciativa con proyección internacional. La presencia de alumnos de Portugal y Madrid refuerza su carácter abierto y su capacidad para tejer redes educativas más allá de Extremadura.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

  1. Llega una nueva franquicia gastronómica a Cáceres: 'En un mes confiamos en haber terminado la obra
  2. El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
  3. La ruta de 1.400 kilómetros que pone a prueba a 50 motoristas de la Guardia Civil arranca en Mérida
  4. Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
  5. La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
  6. El Horno, Jordán, Electrocash, Modas Nati, Retales Amado y Calzados Peña, en la calle comercial de Cáceres
  7. Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida
  8. La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final

Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

Diseñadores de toda España podrán desfilar en la Pasarela Romana de Mérida

Diseñadores de toda España podrán desfilar en la Pasarela Romana de Mérida

Guillermo Santamaría destaca el atractivo de Extremadura tras el proyecto de Jinhong Gas Spain en Mérida

Guillermo Santamaría destaca el atractivo de Extremadura tras el proyecto de Jinhong Gas Spain en Mérida

Josefinas emociona a Mérida con un pregón infantil dedicado a sus hermandades

Josefinas emociona a Mérida con un pregón infantil dedicado a sus hermandades

Por Mérida reclama la reforma y puesta en valor del entorno de la concatedral de Santa María

Por Mérida reclama la reforma y puesta en valor del entorno de la concatedral de Santa María

El Vía Crucis de Mérida ya tiene cartel anunciador: así se pueden conseguir las entradas

El Vía Crucis de Mérida ya tiene cartel anunciador: así se pueden conseguir las entradas

Mérida celebra el Día Mundial del Teatro con actividades gratis en Nueva Ciudad

Mérida celebra el Día Mundial del Teatro con actividades gratis en Nueva Ciudad

La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante

La Junta abre el plazo para alegaciones a la planta de nitrógeno de Jinhong Gas en Mérida y da un paso de gigante
Tracking Pixel Contents