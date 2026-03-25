Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

El parque del Albarregas, junto al Acueducto de Los Milagros, ha sido el escenario de esta tercera edición, que ha reunido a estudiantes de distintas edades en torno a 28 zonas de actividades lúdicas y deportivas. La jornada ha contado con la presencia del delegado de Deportes, Antonio Marín Pérez, quien ha destacado el valor de este tipo de iniciativas como "un punto de encuentro educativo y social".

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Durante toda la mañana del último miércoles del mes de marzo, los participantes han ido rotando por diferentes espacios diseñados para fomentar la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia entre centros. La cita se consolida así como un referente en la educación extremeña, al integrar el aprendizaje fuera del aula con el conocimiento del patrimonio.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia y valores

Este tipo de actividades no solo promueven hábitos saludables, sino que también refuerzan competencias clave en edades tempranas. La interacción entre alumnos de distintas procedencias favorece la diversidad cultural, el respeto y la cooperación, aspectos cada vez más presentes en los proyectos educativos vinculados a la red UNESCO.

Escolares juegan al aire libre en una de las actividades organizadas junto al Acueducto de Los Milagros. / Ayuntamiento de Mérida

Además, el hecho de celebrarse en un enclave histórico como la capital extremeña permite acercar a los jóvenes a su entorno, reforzando el vínculo con el patrimonio regional y europeo. Para muchos de los asistentes, la jornada supone una experiencia que trasciende lo académico y que deja huella en su desarrollo personal.

Una cita que crece en participación

Las III Jornadas Intercentros Mérida-UNESCO confirman su crecimiento tanto en número de centros como de participantes, consolidándose como una iniciativa con proyección internacional. La presencia de alumnos de Portugal y Madrid refuerza su carácter abierto y su capacidad para tejer redes educativas más allá de Extremadura.