Diseñadores de toda España podrán desfilar en la Pasarela Romana de Mérida

El patrimonio histórico de la capital extremeña volverá a convertirse en escenario de la moda con la celebración del II Certamen “Pasarela Romana”, impulsado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Mérida dentro de Emerita Lvdica, uno de los eventos de recreación histórica más relevantes de Extremadura.

Un desfile en un enclave único

La pasarela tendrá lugar el próximo 10 de abril a las 19.00 horas en el Templo de Diana, uno de los espacios más emblemáticos del conjunto arqueológico emeritense, que volverá a transformarse en escenario cultural.

El objetivo, según ha señalado la organización, es promocionar y difundir la moda romana, reforzando el atractivo cultural y turístico de un evento que cada año atrae a miles de visitantes a la capital autonómica.

Participación abierta y enfoque creativo

El certamen está dirigido a diseñadores, modistas, artesanos y profesionales del sector que trabajen con colecciones inspiradas en la estética romana, tanto a título individual como colectivo.

Entre los requisitos, los participantes deben ser mayores de edad, residir o haber nacido en España y contar con personalidad jurídica o estar vinculados a una entidad formativa o profesional.

La convocatoria incluye distintas modalidades como vestuario romano, joyería, complementos, peluquería y maquillaje, ampliando el alcance creativo de la propuesta.

Organización y condiciones técnicas

La organización facilitará toda la infraestructura necesaria, incluyendo iluminación, sonido, dirección escénica y camerinos, además de espacios expositivos para los participantes.

Por su parte, los inscritos deberán aportar sus propios modelos y los elementos necesarios para peluquería, maquillaje y atrezo, en función de cada colección.

Plazo de inscripción y selección

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de marzo a través de la web oficial emerita-lvdica.es, donde los participantes deberán adjuntar un dossier descriptivo de su colección.

Tras el cierre del plazo, la organización revisará las solicitudes y podrá solicitar documentación adicional en un periodo de tres días. La participación implica la aceptación íntegra de las bases.

Para más información, los interesados pueden contactar con la Delegación de Turismo a través del teléfono 924 380 162 o del correo emeritalvdica@merida.es.

Emerita Lvdica, motor cultural en Extremadura

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la recreación histórica, consolidando Emerita Lvdica como uno de los grandes eventos culturales de Extremadura, con impacto directo en el turismo y la economía local.