Guillermo Santamaría destaca el atractivo de Extremadura tras el proyecto de Jinhong Gas Spain en Mérida

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado la capacidad de la comunidad autónoma para atraer capital extranjero tras iniciarse el plazo de exposición pública del proyecto para la instalación de una planta de producción de nitrógeno industrial en Mérida, promovida por la empresa Jinhong Gas Spain.

Un nuevo proyecto industrial, ubicado en ExpacioMérida, que tiene como finalidad suministrar a la planta de cátodos para baterías de vehículos eléctricos de Hunan Yuneng, que prevé una inversión de 800 millones de euros y 500 empleos directos.

Tras la publicación este pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura del trámite de información pública de la autorización ambiental integrada del proyecto de Jinhong Gas Spain, el consejero extremeño ha subrayado que la de Mérida será la primera fábrica en Europa de este grupo empresarial chino, que ya opera en otros cuatro países, pero es la primera vez que lo hace dentro del viejo continente.

Fotogalería | ExpacioMérida: el foco empresarial de Extremadura / Javier Cintas

Esto es, ha remarcado Santamaría, "una demostración más del atractivo para la inversión extranjera directa que está suponiendo Extremadura", en un marco en el que en España "se está desplomando la inversión extranjera directa", mientras que esta comunidad es "de las regiones que más ha crecido".

Ampliación de capital

El titular de Economía ha valorado asimismo que el grupo chino haya creado una empresa en la propia capital extremeña, que haya ampliado su capital, y ahora "con todo el ejercicio de transparencia, rigor y cumplimiento" de la normativa medioambiental, se ha abierto el plazo de información pública para que cualquier persona pueda presentar alegaciones en el plazo de un mes.

A partir de ese momento la empresa tendrá que presentar el proyecto definitivo y posteriormente se emitirá la autorización ambiental unificada, antes del inicio de la construcción de la fábrica. El consejero ha avanzado que los plazos que maneja la propia empresa apuntan a final de este 2026, en paralelo a la construcción y entrada en funcionamiento de la fábrica de cátodos.

Junta de Extremadura

"Estamos contentos porque vemos que son inversores serios, que crean las empresas aquí, encima pagan impuestos aquí y van a generar empleo y riqueza aquí", ha argumentado Santamaría, quien ha añadido que todo esto es fruto de todo el trabajo que venimos haciendo desde el gobierno de María Guardiola para posicionar Extremadura en China como destino inversor del sector energético en general.

Y esta es una de las empresas auxiliares que van a venir alrededor de Hunan Yuneng, que siempre que hay una empresa industrial de estas características, pues arrastra a empresas auxiliares alrededor y esperemos que se genere también mucho empleo indirecto.

Afianzamiento

Mérida afianza asi su tercera gran revolución industrial. En términos genéricos, la Tercera Revolución Industrial (también llamada Revolución Digital, Revolución Científico-Tecnológica o Revolución de la Inteligencia) se refiere al profundo proceso de transformación económica, productiva y social que comenzó principalmente a partir de las décadas de 1970-1980, se extendió hasta las primeras décadas del siglo XXI y sigue evolucionando en nuestro país.

En los últimos meses, Mérida ha concentrado tres grandes iniciativas empresariales vinculadas a la industria de las baterías y a la infraestructura digital, con una inversión conjunta estimada en 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos confirmados, a la espera de que uno de los proyectos concrete sus cifras, por lo que esa revolución industrial, entendida desde otro concepto bien diferente a la de las empresas clásicas, empìeza a ser una realidad en la capital extremeña.

¿Pero de dónde parte esta iniciativa relacionada con los cátodos? Está promovida por Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, compañía que ya ha iniciado trabajos previos sobre el terreno y cuenta con autorización ambiental integrada desde el pasado 12 de enero, además de la declaración de interés autonómico por parte de la Junta de Extremadura. También dispone de licencia municipal de actividad, condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos durante la ejecución. Se prevé una planta destinada a producir fosfato de hierro y litio con una capacidad anual estimada de 50.000 toneladas.

El presupuesto de ejecución material supera los 27,3 millones de euros. En una primera fase, el impuesto asociado a las obras rondaría el millón de euros, con una bonificación aproximada de 380.000 euros derivada de la declaración de interés público. Con anterioridad, la empresa ya solicitó licencia para movimientos de tierra, por la que abonó cerca de 120.000 euros.

En términos de empleo, el proyecto prevé la creación de hasta 200 puestos de trabajo en el momento de mayor actividad de obra y mantiene como referencia 500 empleos directos una vez la planta esté plenamente operativa.

54.800 metros en ExpacioMérida

La instalación ocupará 54.800 metros cuadrados dentro del polígono industrial ExpacioMérida, aunque la parcela asignada al proyecto (I-103) alcanza una superficie total de 467.261 metros cuadrados. La inversión global prevista se sitúa entre 600 y 800 millones de euros en las distintas fases planteadas.

En este marco, a la fábrica de Yuneng se suma la implantación de Jinhong Gas (Spain) S.L., que ha constituido sociedad en la ciudad con el objetivo inicial de suministrar gases industriales a la futura planta, con vocación de expansión europea.

El tercer proyecto corresponde al centro de procesamiento de datos orientado a inteligencia artificial ‘Lusitanus’, impulsado por Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que ha reservado 240.000 metros cuadrados en ExpacioMérida. Su primera fase contempla 2.800 millones de euros de inversión y la generación de entre 1.700 y 2.000 empleos durante la construcción, además de más de 120 puestos estables en operación.

La suma de estas actuaciones refuerza el posicionamiento de la capital extremeña como polo industrial y tecnológico en el suroeste peninsular, con 2026 señalado como año clave para la materialización de varios de estos desarrollos. La tercera revolución industrial ya está en marcha y en Mérida obtiene su nombre propio.