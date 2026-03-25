Josefinas emociona a Mérida con un pregón infantil dedicado a sus hermandades

El centro cultural Alcazaba acogió ayer el tradicional pregón infantil de la Semana Santa de Mérida, un acto cargado de emoción que corrió a cargo del alumnado de 4º de Educación Secundaria del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe (Josefinas) .El acto contó con la presencia del alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, así como de las delegadas municipales Ana Aragoneses Lillo y Susana Fajardo Bautista, que acompañaron a los participantes.

Alumnos del colegio Josefinas de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Según destacó el ayuntamiento emeritense, los estudiantes ofrecieron al público un recorrido por la historia de las hermandades emeritenses, acercando la esencia, la devoción y la tradición de una de las celebraciones más arraigadas en la capital extremeña. El pregón puso voz a la mirada más joven de la Semana Santa y sirvió también para reivindicar el papel de las nuevas generaciones en la conservación de este legado cultural y religioso.

Exposición

La jornada coincidió además con la inauguración de la exposición 'La Semana Santa en miniatura', elaborada por los propios alumnos del centro educativo, que reproduce con gran detalle algunos de los pasos procesionales y monumentos más emblemáticos de la ciudad. La exposición puede visitarse ya en el patio del Ayuntamiento de Mérida.

Exposición 'La Semana Santa en miniatura'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Con este pregón y la apertura de la muestra, Mérida sigue calentando motores para una Semana Santa en la que tradición, fe y patrimonio volverán a darse la mano. Cabe recordar que desde ayer se pueden retirar en la sede de la Junta de Cofradías, en horario de 18.00 a 20.30 horas, la nueva revista oficial de la Semana Santa, de la que se han editado 1.000 ejemplares, junto a 25.000 programas de mano.