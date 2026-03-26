Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tejido industrialRencyDefensor del puebloSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Adif impulsa mejoras en el parking de la estación de trenes

Así cambian desde hoy los aparcamientos de Renfe en Mérida con un nuevo acceso que evita atascos

El acceso desde la calle Marquesa de Pinares busca mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el uso de las instalaciones

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Adif ha puesto en servicio desde hoy un nuevo acceso al aparcamiento de la estación de Mérida desde la calle Marquesa de Pinares, una actuación con la que se ha buscado agilizar la entrada y salida de vehículos y facilitar el uso de estas instalaciones.

El acceso atraviesa un callejón que conecta directamente con el parking y se suma al ya existente por la calle Cardero. Con esta apertura, se ha dado cumplimiento al compromiso alcanzado con el Ayuntamiento para mejorar la movilidad en el casco urbano antes de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor actividad en la ciudad.

Mejora de accesos y tráfico

La incorporación de este segundo punto de entrada y salida ha permitido distribuir mejor el tráfico en el entorno de la estación y reducir posibles retenciones en momentos de alta demanda.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos. / Cedida a El Periódico Extremadura

La actuación ha supuesto un paso más en la adaptación del espacio a las necesidades actuales de movilidad, especialmente en fechas señaladas en las que aumenta notablemente el flujo de vehículos y viajeros.

Modernización tecnológica

La intervención no se ha limitado al acceso. Adif ha llevado a cabo una renovación completa de los sistemas tecnológicos del aparcamiento, incluyendo los equipos de control y cobro.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos. / Ayuntamiento de Mérida

Además, se ha actualizado el sistema de reconocimiento automático de matrículas, junto con las instalaciones de interfonía y comunicaciones, lo que ha permitido mejorar la operatividad y la experiencia de los usuarios.

Inversión y próximas mejoras

Adif ha continuado trabajando, en colaboración con la empresa explotadora del aparcamiento, en nuevas actuaciones que forman parte de una inversión global cercana a los 300.000 euros.

Entre las mejoras previstas destacan la creación de un nuevo espacio de control y atención al cliente, la renovación de la señalización interior y exterior —incluyendo la localización de servicios como el alquiler de vehículos— y la adecuación de los muros interiores y protecciones metálicas.

Noticias relacionadas y más

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos.

Nuevo acceso y mejoras en el aparcamiento de la estación de Mérida, habilitado por Adif desde la calle Marquesa de Pinares para agilizar la entrada y salida de vehículos. / Cedida a El Periódico Extremadura

Con estas actuaciones, la entidad ha reforzado su apuesta por modernizar las infraestructuras y mejorar la funcionalidad del aparcamiento, en un enclave clave para la movilidad en Mérida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
  2. Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
  3. La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
  4. Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
  5. Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
  6. La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
  7. La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
  8. PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova

Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños

Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños

Una fuente que enfría el agua de tu botella ya funciona junto al Teatro Romano de Mérida

Una fuente que enfría el agua de tu botella ya funciona junto al Teatro Romano de Mérida

Así cambian desde hoy los aparcamientos de Renfe en Mérida con un nuevo acceso que evita atascos

Así cambian desde hoy los aparcamientos de Renfe en Mérida con un nuevo acceso que evita atascos

Cristóbal Soria, de fiesta en una discoteca de Mérida con guiño a los universitarios

El parque infantil de El Prado en Mérida ya está operativo y llena de vida el barrio con juegos y áreas de ejercicio físico

El parque infantil de El Prado en Mérida ya está operativo y llena de vida el barrio con juegos y áreas de ejercicio físico

Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

Más de 1.000 escolares convierten el Acueducto de Los Milagros en el mayor aula al aire libre de Extremadura

Diseñadores de toda España podrán desfilar en la Pasarela Romana de Mérida

Diseñadores de toda España podrán desfilar en la Pasarela Romana de Mérida

Guillermo Santamaría destaca el atractivo de Extremadura tras el proyecto de Jinhong Gas Spain en Mérida

Guillermo Santamaría destaca el atractivo de Extremadura tras el proyecto de Jinhong Gas Spain en Mérida
Tracking Pixel Contents