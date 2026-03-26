Adif impulsa mejoras en el parking de la estación de trenes
Así cambian desde hoy los aparcamientos de Renfe en Mérida con un nuevo acceso que evita atascos
El acceso desde la calle Marquesa de Pinares busca mejorar la fluidez del tráfico y facilitar el uso de las instalaciones
Adif ha puesto en servicio desde hoy un nuevo acceso al aparcamiento de la estación de Mérida desde la calle Marquesa de Pinares, una actuación con la que se ha buscado agilizar la entrada y salida de vehículos y facilitar el uso de estas instalaciones.
El acceso atraviesa un callejón que conecta directamente con el parking y se suma al ya existente por la calle Cardero. Con esta apertura, se ha dado cumplimiento al compromiso alcanzado con el Ayuntamiento para mejorar la movilidad en el casco urbano antes de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor actividad en la ciudad.
Mejora de accesos y tráfico
La incorporación de este segundo punto de entrada y salida ha permitido distribuir mejor el tráfico en el entorno de la estación y reducir posibles retenciones en momentos de alta demanda.
La actuación ha supuesto un paso más en la adaptación del espacio a las necesidades actuales de movilidad, especialmente en fechas señaladas en las que aumenta notablemente el flujo de vehículos y viajeros.
Modernización tecnológica
La intervención no se ha limitado al acceso. Adif ha llevado a cabo una renovación completa de los sistemas tecnológicos del aparcamiento, incluyendo los equipos de control y cobro.
Además, se ha actualizado el sistema de reconocimiento automático de matrículas, junto con las instalaciones de interfonía y comunicaciones, lo que ha permitido mejorar la operatividad y la experiencia de los usuarios.
Inversión y próximas mejoras
Adif ha continuado trabajando, en colaboración con la empresa explotadora del aparcamiento, en nuevas actuaciones que forman parte de una inversión global cercana a los 300.000 euros.
Entre las mejoras previstas destacan la creación de un nuevo espacio de control y atención al cliente, la renovación de la señalización interior y exterior —incluyendo la localización de servicios como el alquiler de vehículos— y la adecuación de los muros interiores y protecciones metálicas.
Con estas actuaciones, la entidad ha reforzado su apuesta por modernizar las infraestructuras y mejorar la funcionalidad del aparcamiento, en un enclave clave para la movilidad en Mérida.
- La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
- Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
- La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
- La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
- PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova