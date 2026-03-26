Cristóbal Soria, de fiesta en una discoteca de Mérida con guiño a los universitarios

Este jueves 26 de marzo, la sala Barocco de Mérida acogerá 'La Liga de Facultades', un evento de ocio universitario que reunirá a estudiantes de distintas disciplinas en torno a juegos competitivos, música y promociones en consumiciones. La iniciativa prevé la participación de cinco representantes por facultad en una actividad que arrancará con la prueba denominada 'El duro'.

El Chiringuito de Jugones

La cita contará con la presencia de Cristóbal Soria, uno de los rostros televisivos más reconocibles del panorama deportivo. Vinculado históricamente al Sevilla FC, donde ejerció como delegado de campo, Soria se ha consolidado como colaborador televisivo y tertuliano deportivo, alcanzando una gran popularidad por su participación en 'El Chiringuito de Jugones' y por su perfil de azote televisivo del Real Madrid.

Entrada de la sala Barocco, en Mérida, donde este jueves se celebrará 'La Liga de Facultades' con Cristóbal Soria como invitado. / Javier Cintas

Precios

El evento se completará con la actuación musical de Saavedra y una oferta de precios que parte desde los 7 euros por barrilada, con distintas combinaciones disponibles. La propuesta se enmarca en el auge de los pasatiempos dirigidos al público joven en la capital extremeña y refuerza la oferta de ocio nocturno en el centro de la ciudad.