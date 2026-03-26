Una fuente que enfría el agua de tu botella ya funciona junto al Teatro Romano de Mérida

La ciudad de Mérida cuenta desde este jueves con su primera fuente de agua refrigerada, situada en la Plaza Margarita Xirgu, frente al acceso principal del Teatro Romano, uno de los enclaves con mayor tránsito de residentes y visitantes.

El dispositivo, diseñado para purificar, enfriar y servir agua potable de forma inmediata, permite a los usuarios rellenar sus botellas con agua fría, especialmente útil durante los meses de altas temperaturas que caracterizan a la región.

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado durante la inauguración que "este servicio es fruto de una colaboración con la empresa Aqualia y de las mejoras existentes en las obras que se están realizando en la ciudad".

Extensión prevista a otros puntos

El proyecto no se limitará a este primer punto. Según ha señalado Rodríguez Osuna, el Ayuntamiento ya trabaja con la empresa concesionaria y el Consorcio de la Ciudad Monumental para extender este sistema a diferentes zonas.

"El Ayuntamiento tiene la idea de extender estas fuentes frías de agua a otros puntos de la ciudad", ha afirmado el alcalde, quien ha añadido que Mérida aspira a ser una de las primeras ciudades de la región en implantar este tipo de red en sus calles.

Un usuario rellena su botella en la fuente de agua fría, un sistema diseñado para enfriar y servir agua potable al instante en espacios públicos de Mérida. / El Periódico Extremadura

El objetivo es que, en momentos de calor extremo, los ciudadanos dispongan de puntos de hidratación accesibles, algo especialmente relevante en una comunidad como Extremadura, donde las temperaturas estivales suelen superar los 40 grados.

Menos plástico y más salud pública

Más allá del confort térmico, la iniciativa busca también un impacto ambiental. Estas fuentes fomentan el uso de botellas reutilizables y reducen la dependencia de envases de un solo uso, alineándose con políticas de sostenibilidad urbana.

Desde el consistorio se subraya que este tipo de infraestructuras contribuyen a mejorar la calidad de vida tanto de los vecinos como de los turistas, reforzando además la imagen de Mérida como una ciudad adaptada a los retos climáticos.

La instalación se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento, en colaboración con Aqualia, orientada a impulsar medidas que mejoren el bienestar urbano y faciliten la adaptación a episodios de calor cada vez más frecuentes.