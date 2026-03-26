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Gastronomía

Mérida caerá en la tentación de las torrijas gratis este Domingo de Ramos

Habrá dulces sin gluten y sin lactosa

Reparto de torrijas durante una edición anterior de la Torrijada Popular de Mérida.

Reparto de torrijas durante una edición anterior de la Torrijada Popular de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Plaza de España acogerá este Domingo de Ramos la XIV Torrijada Popular, en la que se repartirán de forma gratuita 3.000 torrijas, incluyendo opciones sin gluten y sin lactosa. El evento, organizado por la Cadena COPE Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, comenzará a las 17.30 horas.

Presentación de la XIV Torrijada Popular de la capital extremeña.

Presentación de la XIV Torrijada Popular de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Cita muy esperada

La delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha destacado que se trata de "una de las citas más esperadas", ya que combina convivencia y tradición. Además, ha señalado que el encuentro va más allá de lo gastronómico y se ha convertido en una forma de "hacer ciudad" y mostrar la riqueza cultural de la capital extremeña.

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Sorpresa gastronómica

El cocinero del Catering Vía de la Plata, Pepe Valadés, ha confirmado que se mantendrá la cifra de 3.000 unidades, a las que se sumará una elaboración adicional "innovadora" que se desvelará durante el evento. Valadés ha resaltado el valor emocional de este dulce típico, señalando que la mezcla de ingredientes como leche, canela, azúcar y huevo convierte a las torrijas en un sabor que evoca recuerdos de infancia y la esencia de la Semana Santa.

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