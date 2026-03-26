Down Mérida cierra los actos del Día Mundial del Síndrome de Down con su II Carrera Solidaria

La Asociación Down Mérida pondrá el broche final a las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down con la celebración de la II Carrera Solidaria, que tendrá lugar este sábado, 28 de marzo, en el parque de las Siete Sillas de Mérida.

La entidad ha desarrollado durante todo el mes un programa de acciones de sensibilización en centros educativos de la ciudad y su comarca con el objetivo de promover la inclusión y concienciar a la sociedad sobre la realidad de las personas con síndrome de Down.

Como cierre de esta programación, el parque de las Siete Sillas se convertirá en un espacio de deporte, convivencia e inclusión en una jornada abierta a toda la ciudadanía. La organización cuenta ya con 350 inscritos y prevé reunir a cerca de 500 personas en un ambiente festivo y familiar.

La carrera contará con varias modalidades adaptadas a todos los niveles y edades, con un recorrido accesible para facilitar la participación de cualquier persona. La recogida de dorsales y camisetas comenzará a las 9.30 horas. A las 11.00 horas arrancará el recorrido de 800 metros y, 45 minutos después, dará comienzo la prueba de 7 kilómetros.

De forma paralela, a partir de las 11.00 horas, se abrirá una barra con bebidas y comida a precios populares, así como un puesto de venta de manualidades. La jornada incluirá también actividades infantiles, como pintacaras y castillo hinchable.

El programa se completará con las actuaciones de la Escuela de Flamenco de Yolanda Burgos, El Shuli, las chirigotas Los Mimitos y Taratachín y la comparsa El Coleccionista. Además, se celebrará un sorteo con el número del dorsal y una rifa benéfica.

Inclusión

Desde la organización subrayan que esta cita busca sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión de las personas con síndrome de Down y fomentar su participación activa, además de recaudar fondos para dar continuidad a los programas y proyectos que impulsa la asociación.

“El Día Mundial del Síndrome de Down es una fecha clave para concienciar sobre la importancia de la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad. Queremos que esta carrera sea una oportunidad para celebrar las capacidades de todas las personas y seguir promoviendo la igualdad y la diversidad”, destacan desde Down Mérida.

La asociación también se ha sumado a la campaña de Down España #NoSoyYoEresTú, que pone el foco en los prejuicios sociales como una de las principales barreras para la inclusión plena.

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Down Mérida es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 25 años por la inclusión social. En la actualidad presta apoyo a más de 130 personas con síndrome de Down y otras discapacidades, así como a sus familias, tanto en Mérida como en su comarca, a través de programas educativos, sociales y laborales orientados a fomentar la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.