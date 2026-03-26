Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños

El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha dado este jueves un paso significativo al aprobar, con el respaldo de todos los grupos municipales (PSOE, PP, VOX, X Mérida y Unidas por Mérida), una declaración institucional para reclamar la implantación de una oficina de la DGT en Mérida.

La iniciativa no responde únicamente a una demanda local, sino a una necesidad que afecta a una amplia parte del territorio extremeño. Actualmente, miles de ciudadanos deben desplazarse hasta Badajoz para realizar trámites básicos relacionados con Tráfico, lo que genera, según el consistorio, una desigualdad en el acceso a servicios públicos.

Más de 300.000 personas afectadas

El texto aprobado subraya que Mérida presta servicio a un área de influencia que supera los 300.000 habitantes, especialmente en el centro y oeste de la provincia de Badajoz. En este contexto, el ayuntamiento de la capital extremeña defiende que la ciudad cumple con los criterios de proximidad, funcionalidad y vertebración territorial que ya aplica la Dirección General de Tráfico en otras localidades.

Además, se recuerda que el modelo organizativo de la DGT contempla oficinas en ciudades que no son capitales de provincia, lo que refuerza la viabilidad de esta petición.

Una oficina con servicios completos

El consistorio no plantea una sede limitada, sino una infraestructura que ofrezca un servicio integral. Entre las prestaciones reclamadas se incluyen la expedición y renovación de permisos de conducción, la matriculación y transferencia de vehículos, la gestión de sanciones o la atención a profesionales del transporte.

También se solicita la recuperación de los exámenes de conducir en Mérida, una medida que aliviaría la carga de desplazamientos para alumnos y autoescuelas.

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Mérida en el que se aprobó por unanimidad la solicitud de una sede de la DGT. / Ayuntamiento de Mérida

Petición formal al Gobierno

Con este acuerdo, el ayuntamiento de la capital extremeña trasladará formalmente la solicitud al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico, así como a otras instituciones como la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Junta.

El alcalde de Mérida ha señalado que "no se trata solo de una demanda de la ciudad, sino de una necesidad real de más de 300.000 extremeños y extremeñas que merecen acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones, sin desplazamientos innecesarios".

Mérida refuerza su papel como capital

La declaración institucional se enmarca en una estrategia más amplia para consolidar a Mérida como centro administrativo y funcional de Extremadura. El consistorio emeritense considera que la implantación de esta sede contribuiría a mejorar la eficiencia administrativa y a reforzar la cohesión territorial.