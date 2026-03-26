El parque infantil de El Prado en Mérida ya está operativo y llena de vida el barrio con juegos y áreas de ejercicio físico

El Ayuntamiento de Mérida ha ejecutado una inversión de más de 330.000 euros en la creación de un nuevo parque infantil y un área saludable en la barriada de El Prado. El proyecto incluye pavimentación de seguridad, estructuras de sombra y cerramientos perimetrales, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para el uso infantil.

Ayer, durante la visita, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, destacó la importancia de generar espacios públicos accesibles y seguros, sobre todo en zonas residenciales donde conviven familias y personas mayores.

Vista general del parque infantil en la barriada de El Prado. / Ayuntamiento de Mérida

El nuevo equipamiento combina áreas de juego con recintos destinadas al ejercicio físico, en línea con una planificación urbana que busca fomentar hábitos saludables y mejorar la convivencia vecinal.

Actuaciones dentro de un plan global de 1,8 millones

Las obras en El Prado forman parte de un programa más amplio que el consistorio está desarrollando en distintas barriadas de la ciudad, con una inversión total cercana a 1,8 millones de euros.

Este plan contempla intervenciones en infraestructuras urbanas y espacios verdes, con actuaciones como la mejora de sistemas de riego, renovación de jardinería y adecuación de zonas estanciales.

Zona de ejercicio físico al aire libre junto al parque. / Ayuntamiento de Mérida

Desde el el consistorio de la capital regional se manifestó que estas inversiones responden a una estrategia de reequilibrio urbano, dirigida a modernizar barrios consolidados y mejorar su calidad de vida.

Mejora integral del entorno urbano

Además del parque infantil y el área saludable, las actuaciones han incluido la instalación de nuevo mobiliario urbano, así como trabajos de pavimentación y acondicionamiento de espacios públicos. El objetivo, según fuentes municipales, es consolidar entornos más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales de la población.