Calidad, rapidez y sabor
El 'acho' toma forma de hamburguesa y da el salto a la mesa en Mérida
El cocinero Carlos Gómara Ortiz impulsa Smash Ibérica en la calle Sagasta con una propuesta que fusiona smash burgers y producto nacional
Los amantes de las hamburguesas tienen una nueva propuesta en Mérida. En un universo que parece no tener fin, cuando incluso hay quien vuelve a la burger más clásica, surgen nuevas vueltas de tuerca, y en la calle Sagasta abrió ayer sus puertas Smash Ibérica, un establecimiento que apuesta por reinterpretar este formato con un enfoque ligado al producto nacional. Al frente del proyecto está Carlos Gómara Ortiz, cocinero emeritense con varios años de experiencia en otros locales de Mérida, que ha decidido dar el salto con una propuesta propia que combina calidad, rapidez y presume de sabor.
Cerdo ibérico y vacuno seleccionado
El origen del negocio responde, según ha informado el dueño a El Periódico Extremadura, al auge de las smash burgers y a la posibilidad de darles un giro con identidad propia y detalles que la hacen irresistible. La idea pasa por fusionar este concepto con ricos ingredientes procedentes de distintos puntos del país, como carne de cerdo ibérico, vacuno seleccionado de proveedores especializados y una cuidada selección de quesos, mieles o mermeladas con denominación de origen. El resultado es una carta que no solo busca sabor, sino también contar un recorrido gastronómico por España en cada bocado.
Ilusión
La acogida, al menos en su primer día de apertura, ha sido positiva. El propio responsable del local se ha mostrado muy contento e ilusionado con la respuesta del público, destacando que el carácter novedoso de la citada propuesta, que podría parecer arriesgada sobre el papel, ha despertado la curiosidad de los clientes. Esa mezcla entre lo reconocible y lo dispar, entre la hamburguesa de siempre y los sabores más ligados al territorio, ha marcado el arranque del establecimiento.
Tortilla de patatas con chorizo
Más allá de las hamburguesas, la oferta se completa con elaboraciones que refuerzan la experiencia, como croquetas, actualmente de cecina y de queso con espárrago verde, tortilla de patatas con chorizo, o raciones como los torreznos con patatas fritas caseras, cortadas y elaboradas a diario. Sin embargo, el eje de la carta sigue siendo una colección de hamburguesas que recorren algunas regiones de nuestro país tanto en materias primas como en sus nombres.
'Churracina' o 'Payesa'
Entre ellas destaca la 'Acho', una de las más demandadas en la apertura, hecha con crema de Torta del Casar, panceta crujiente y cebolla caramelizada con mermelada de cereza del Jerte. También aparecen propuestas como la 'Payesa', inspirada en las Islas Baleares, con queso de Mahón y sobrasada, o la 'Churracina', basada en León y protagonizada por la cecina, el huevo a la plancha y una salsa de yogur y ajo asado. La carta ha arrancado con siete hamburguesas, aunque la intención es crecer hasta contar con una propuesta por cada comunidad autónoma, según ha manifestado Carlos.
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