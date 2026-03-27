El 'acho' toma forma de hamburguesa y da el salto a la mesa en Mérida

Los amantes de las hamburguesas tienen una nueva propuesta en Mérida. En un universo que parece no tener fin, cuando incluso hay quien vuelve a la burger más clásica, surgen nuevas vueltas de tuerca, y en la calle Sagasta abrió ayer sus puertas Smash Ibérica, un establecimiento que apuesta por reinterpretar este formato con un enfoque ligado al producto nacional. Al frente del proyecto está Carlos Gómara Ortiz, cocinero emeritense con varios años de experiencia en otros locales de Mérida, que ha decidido dar el salto con una propuesta propia que combina calidad, rapidez y presume de sabor.

Cerdo ibérico y vacuno seleccionado

El origen del negocio responde, según ha informado el dueño a El Periódico Extremadura, al auge de las smash burgers y a la posibilidad de darles un giro con identidad propia y detalles que la hacen irresistible. La idea pasa por fusionar este concepto con ricos ingredientes procedentes de distintos puntos del país, como carne de cerdo ibérico, vacuno seleccionado de proveedores especializados y una cuidada selección de quesos, mieles o mermeladas con denominación de origen. El resultado es una carta que no solo busca sabor, sino también contar un recorrido gastronómico por España en cada bocado.

Trabajo en equipo en la cocina de Smash Ibérica, donde el producto fresco y la elaboración diaria marcan la propuesta del establecimiento. / Alberto Manzano

Ilusión

La acogida, al menos en su primer día de apertura, ha sido positiva. El propio responsable del local se ha mostrado muy contento e ilusionado con la respuesta del público, destacando que el carácter novedoso de la citada propuesta, que podría parecer arriesgada sobre el papel, ha despertado la curiosidad de los clientes. Esa mezcla entre lo reconocible y lo dispar, entre la hamburguesa de siempre y los sabores más ligados al territorio, ha marcado el arranque del establecimiento.

Tortilla de patatas con chorizo

Más allá de las hamburguesas, la oferta se completa con elaboraciones que refuerzan la experiencia, como croquetas, actualmente de cecina y de queso con espárrago verde, tortilla de patatas con chorizo, o raciones como los torreznos con patatas fritas caseras, cortadas y elaboradas a diario. Sin embargo, el eje de la carta sigue siendo una colección de hamburguesas que recorren algunas regiones de nuestro país tanto en materias primas como en sus nombres.

Clientes degustan algunas de las elaboraciones de Smash Ibérica en el interior del local, recién inaugurado en Mérida. / Alberto Manzano

'Churracina' o 'Payesa'

Entre ellas destaca la 'Acho', una de las más demandadas en la apertura, hecha con crema de Torta del Casar, panceta crujiente y cebolla caramelizada con mermelada de cereza del Jerte. También aparecen propuestas como la 'Payesa', inspirada en las Islas Baleares, con queso de Mahón y sobrasada, o la 'Churracina', basada en León y protagonizada por la cecina, el huevo a la plancha y una salsa de yogur y ajo asado. La carta ha arrancado con siete hamburguesas, aunque la intención es crecer hasta contar con una propuesta por cada comunidad autónoma, según ha manifestado Carlos.