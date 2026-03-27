Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este viernes las actuaciones ya concluidas en Proserpina acompañado por la delegada de Urbanismo y Obras, Silvia Fernández, y el concejal de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. La visita ha servido para presentar una inversión global de 1.039.949 euros en una de las áreas con mayor singularidad del término municipal, al combinar uso residencial y atractivo estival en torno al embalse romano.

Rodríguez Osuna ha afirmado que se trata de "la inversión más importante" realizada hasta ahora en esta zona, donde, según ha señalado, viven de manera permanente unas 1.000 personas. El regidor de la capital extremeña ha enmarcado las obras en la estrategia municipal de mejora de barriadas y de respuesta a las demandas vecinales.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

La actuación se ha repartido en tres proyectos diferenciados: la adecuación y rehabilitación del entorno del embalse, la ejecución de una nueva área infantil con pista multideportes y la mejora del pavimento en distintas calles de la urbanización. En conjunto, el Ayuntamiento sostiene que las obras buscan reforzar la calidad de vida de los residentes habituales y mejorar también la experiencia de uso de la zona durante la temporada de baño.

Renovación del entorno del embalse y nuevos servicios en la playa

La intervención de mayor cuantía en el entorno natural ha sido el proyecto de adecuación y rehabilitación del embalse, con una inversión de 498.000 euros, IVA incluido. Los trabajos han incluido el desbroce perimetral, la restauración de paseos de terrizo en zonas deterioradas y la renovación de elementos vinculados al uso público de las playas interiores.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

Entre las mejoras ejecutadas figuran nuevas pasarelas de madera, parasoles, duchas y mobiliario urbano. Según los datos facilitados por el ayuntamiento, se han instalado 25 mesas de picnic, 50 parasoles en la zona de playa, dos torretas para salvamento, cuatro pasarelas de acceso, cinco duchas con tarimas, 30 bancos y 30 papeleras, además de aparcabicicletas y cartelería informativa.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

La intervención persigue que el entorno gane funcionalidad no solo en verano, cuando Proserpina concentra buena parte del ocio al aire libre de la capital regional, sino también durante el resto del año. En una ciudad donde el embalse constituye uno de los principales espacios de esparcimiento, la mejora de sombras, accesos y equipamientos busca reforzar su papel como enclave de uso ciudadano.

El alcalde ha vinculado además estas obras con la próxima campaña de baño y con la situación hídrica del pantano tras las últimas lluvias. En ese contexto, ha señalado que el Ayuntamiento prepara un proyecto para solicitar la declaración de bandera azul para la playa de Proserpina.

Nuevo parque infantil y pista multideportes

La segunda gran actuación se ha desarrollado dentro del plan municipal de mejora de parques infantiles. En Proserpina se ha construido una nueva área de juegos infantiles, acompañada de una pista multideportes y de trabajos de acondicionamiento en las zonas verdes del entorno. La inversión en este apartado ha ascendido a 376.949 euros.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

Con ello, el ayuntamiento pretende dotar a la urbanización de nuevos espacios de convivencia y ocio para familias y menores en una zona que ha consolidado un uso residencial estable. La presencia permanente de población ha ido cambiando las necesidades del área, que demanda servicios cotidianos más allá del verano.

Refuerzo del firme en 30 calles de la urbanización

El tercer bloque de obras corresponde al proyecto de refuerzo y mejora del pavimento en diversas calles de la urbanización, con un presupuesto de 165.000 euros. La actuación ha alcanzado a una treintena de viales con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el estado del firme.

Vista del entorno renovado de Proserpina tras las actuaciones municipales. / Ayuntamiento de Mérida

El consistorio emeritense defiende que esta mejora responde al compromiso de mantener las infraestructuras urbanas en condiciones adecuadas y facilitar el tránsito rodado en una zona de alta afluencia, especialmente en los meses de mayor actividad en torno al embalse.