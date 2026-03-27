El próximo lunes
Mérida altera el tráfico este lunes en una importante avenida por obras en un paso de peatones sobreelevado
El corte se mantendrá hasta que terminen los trabajos
El consistorio emeritense ha informado de que la avenida de Cristóbal Colón permanecerá cerrada al tráfico en el tramo comprendido entre la avenida de la Constitución y la avenida Antonio Campos.
El corte responde a trabajos de reparación de un paso de cebra sobreelevado, una actuación que obligará a restringir la circulación en este eje urbano durante la jornada del próximo lunes (hasta que finalicen las labores).
Se trata de una vía con tráfico habitual intenso, por lo que se prevén afecciones en la movilidad diaria, sobre todo en las horas de mayor circulación.
Desvío por la avenida de las Américas
Como alternativa, el Ayuntamiento de Mérida ha habilitado un desvío hacia la avenida de las Américas, que canalizará buena parte del tráfico afectado.
Desde el consistorio de la capital extremeña se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y, si es posible, optar por rutas alternativas para evitar retenciones.
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