Los amantes del motor encuentran este fin de semana en Mérida coches y ofertas que invitan a algo más que mirar

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Comercio, Laura Iglesias, recorrió ayer los distintos espacios del III Salón del Automóvil de Mérida, celebrado en la Institución Ferial (IFEME) hasta el domingo.

Durante la visita, en la que también participaron el promotor del evento, Alberto Gómez, gerente de ZEventos, y representantes de concesionarios locales y regionales, el regidor destacó la relevancia de esta cita para la ciudad. En este sentido, subrayó que el evento contribuía a "dar vida" a IFEME, un espacio que en los últimos años había adquirido una actividad constante con propuestas casi todos los meses.

Salón del Automóvil de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Rodríguez Osuna incidió además en el papel del automóvil en la economía local, al tratarse de un sector con una "presencia destacada" en Mérida, tanto por su tejido empresarial como por su capacidad de generar actividad.

Unidad del sector y oportunidades

Uno de los aspectos que el alcalde valoró de forma destacada fue la unión del sector del automóvil en torno a esta feria. Según afirmó, esta colaboración permitió ofrecer una visión amplia del mercado, con distintas marcas, tecnologías y servicios en un mismo espacio.

Salón del Automóvil de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El salón mostró no solo las últimas novedades en vehículos, sino también opciones de financiación, ayudas a la compra y presentación de nuevos modelos. "Estamos encantados y muy agradecidos", señaló el alcalde, según recogió el consistorio en una nota de prensa.

Amplia oferta y nuevas tendencias

El III Salón del Automóvil de Mérida ofreció la posibilidad de conocer una amplia variedad de vehículos, desde modelos de combustión hasta eléctricos e híbridos, incluidos aquellos con etiqueta Eco y Cero, en línea con la transformación del sector.

Entre los expositores se encontraban Grupo Gedauto (Kia, Opel, Peugeot), Mandel Motor (Ebro, MG, Mini, BMW) y Centrowagen (Volkswagen, Audi y vehículos comerciales y de ocasión certificados), entre otros.

Salón del Automóvil de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El evento permaneció abierto con entrada gratuita, en horario de 10.00 a 21.00 horas —hasta las 15.00 el domingo—, e incluyó ofertas especiales, ayudas para la compra y una zona outlet con descuentos.

Impacto local y proyección regional

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mérida reafirmó su apuesta por la dinamización de la economía local y el impulso a sectores estratégicos como el del automóvil.

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La feria sirvió además como punto de encuentro entre empresas, profesionales y ciudadanía, reforzando el papel de IFEME como espacio de referencia para eventos comerciales en Extremadura y consolidando a Mérida dentro del calendario ferial regional.