Por la puerta grande, el quejío llegará a Mérida: cantaores de toda España y una noche para la historia en la plaza de toros

El quejío volverá a abrirse paso en la capital extremeña el próximo 30 de mayo con la celebración del I Concurso Nacional de Cante Flamenco 'Ciudad de Mérida', una cita que reunirá a artistas de distintos puntos del país y que tendrá como escenario la plaza de toros, convertida por una noche en referente del cante a partir de las 21.00 horas con el impulso de la peña cultural La Pinona. La iniciativa nace con la intención de recuperar el pulso flamenco en la ciudad y devolver actividad a un espacio emblemático que durante años acogió espectáculos culturales y musicales.

Cantaores de toda España

El certamen contará con participantes llegados de distintos puntos del país, entre ellos Sevilla, Cádiz, Córdoba, Alicante, Mallorca, además de representantes de Cáceres y Badajoz, lo que refuerza su carácter nacional. Hasta la fecha hay entre 25 y 30 cantaores inscritos, aunque las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de mayo, según las bases difundidas por la organización.

Selección y desarrollo del concurso

Un jurado profesional realizará una primera selección para elegir a 12 concursantes, que actuarán en la fase principal del certamen. De ahí saldrán los cinco finalistas que competirán por los premios en una final que se celebrará en la misma noche. La cita busca ofrecer una velada completa de flamenco, combinando competición y espectáculo en un solo evento.

Premios y acceso popular

El concurso repartirá premios de hasta 1.000 euros para el ganador, además de un trofeo, mientras que el segundo y tercer clasificado recibirán 500 y 300 euros respectivamente (también tendrá un galardón). Los puestos cuarto y quinto obtendrán diploma y una cuantía de 50 euros. El acceso para el público tendrá un precio simbólico de cinco euros, destinado a cubrir los costes de organización.

Vocación de continuidad

Desde la organización destacan que el objetivo es consolidar la velada en el tiempo y convertirlo en una cita de referencia. "Queremos que se quede y que sea uno de los concursos más importantes del flamenco en Extremadura", señalan. La apuesta pasa por devolver protagonismo al flamenco en la ciudad y recuperar el ambiente de otras épocas en las que la plaza de toros era punto de encuentro cultural, una iniciativa que cuenta con la colaboración del ayuntamiento emeritense y del propietario del coso de San Albín, José Luis Pereda.