Un capataz diferente cada año para el Cristo de la O en el Vía Crucis del Anfiteatro Romano

La Junta de Cofradías de Mérida ha puesto en marcha una nueva iniciativa que afectará directamente a uno de los momentos más representativos de la Semana Santa emeritense: el Vía Crucis que se celebra en el Anfiteatro Romano durante la madrugada del Viernes al Sábado Santo.

A partir de este año, el paso del Santísimo Cristo de la O será dirigido cada edición por un capataz o capataza distinto, elegido de forma rotatoria entre las hermandades de la ciudad. La medida pretende reconocer públicamente el trabajo de quienes desempeñan esta labor, poniendo en valor su "compromiso, dedicación y trayectoria", según ha señalado la propia Junta en una nota de prensa.

Juan Antonio Domínguez, primer designado

En esta primera edición, el elegido ha sido Juan Antonio Domínguez Muriano, conocido en el ámbito cofrade como "Capi", actual capataz del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Su designación ha partido de su propia Junta de Gobierno, que lo ha propuesto para asumir esta responsabilidad en un acto que destaca por su carácter solemne dentro del calendario religioso de la capital extremeña.

Juan Antonio Domínguez Muriano, "Capi", durante una procesión en Mérida, en una imagen de archivo. / Cedida a El Periódico Extremadura

Domínguez Muriano será el encargado de dirigir a los portadores del Cristo de la O en un contexto definido por la organización como de "profundo recogimiento y significado", en un escenario patrimonial único como el anfiteatro romano de Mérida.

Trayectoria vinculada al mundo cofrade

La elección del capataz no es casual. Juan Antonio Domínguez cuenta con una amplia vinculación con el mundo de las cofradías en Mérida, donde ha desarrollado su labor durante años.

Entre otros reconocimientos, fue pregonero del Costal y del Varal en 2022, un papel que ya evidenció su conocimiento y compromiso con la tradición cofrade emeritense.

Con esta nueva fórmula, la Junta de Cofradías abre la puerta a visibilizar, edición tras edición, el trabajo de distintos capataces de la ciudad, en un gesto que refuerza el tejido cofrade local y aporta un elemento de renovación a uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa en Extremadura.