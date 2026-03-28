Antes de ver el Teatro Romano de Mérida, toca hacer cola: ya es parte del plan

Como cada año por estas fechas, Mérida vuelve a colocarse en el mapa de las escapadas de Semana Santa, con una llegada constante de visitantes que buscan combinar tradición, buen tiempo y patrimonio. Este Sábado de Pasión, la capital extremeña ha comenzado a notarlo desde primera hora, con más movimiento en el centro histórico y un flujo continuo de turistas que, casi sin rodeos, ponen rumbo al Teatro Romano. Allí, antes incluso de que avance la mañana, ya se dibujan las colas en el acceso, ese indicio claro de que la ciudad ha entrado en uno de sus momentos de mayor tirón turístico.

El impresionante Teatro romano de la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

El impresionante Teatro romano de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Patrimonio

Las filas se han convertido casi en una imagen icónica, otro “patrimonio” que acompaña al propio monumento en estos días. Llegados de distintos puntos de España, familias, parejas y grupos organizados avanzan con calma, entre fotos y comentarios, sabiendo que la espera es parte del recorrido. Porque en esto de las colas, el primero que llega parte con ventaja, mientras el resto asume que la paciencia es el precio para asomarse a uno de los grandes símbolos emeritenses.

El impresionante Teatro romano de la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Historia y arquitectura

No es casualidad. El Teatro Romano de Mérida, levantado en el siglo I a.C. bajo el impulso de Marco Vipsanio Agripa, sigue siendo un imán por su imponente graderío, su acústica precisa y su escena monumental de columnas. Entre sus curiosidades, destaca su capacidad original para miles de espectadores, los siglos que permaneció oculto bajo tierra y su recuperación para volver a ser un espacio vivo. Hoy, cada verano, recupera su esencia con el Festival Internacional de Teatro Clásico. Esa mezcla de historia y arquitectura explica por qué, incluso cuando el día apenas ha comenzado, ya hay quien espera turno para entrar.