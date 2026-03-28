Feria de Abril emeritense
Mérida abre boca con una capea antes de la corrida de toros y de la novillada con picadores
Tres vaquillas, un concierto rumbero y una larga sobremesa han dado forma a una cita con tirón entre los jóvenes
La plaza de toros de Mérida se ha llenado de alegría, fiesta y revolcones este Sábado de Pasión con una capea que ha reunido a un buen número de jóvenes y que se presenta como un evento que nace con vocación de consolidarse en el tiempo. El ambiente ha ido creciendo a lo largo del día entre notas musicales, ganas de disfrutar de berbercio, bocadillos y ese carácter desenfadado que ha convertido esta cita en uno de los planes más atractivos de la previa de la Semana Santa.
Saltos, recortes y carreras
Los saltos, recortes y carreras delante de las vaquillas han centrado la atención durante la tarde en una sesión en la que se han soltado tres animales y en la que no han faltado los momentos de apuro y los oles entre los participantes. Después de la intensidad del ruedo, el protagonismo ha pasado al descanso, una pausa para recargar fuerzas antes de continuar la fiesta.
Tres Cañitas
La música ha tomado después el relevo con el show del grupo andaluz Tres Cañitas, formado por Álvaro Soto a la guitarra, Diego Jiménez a la voz y Luis Osborne al cajón, que han animado al público con su repertorio. El evento ha continuado con más actuaciones, sesión de DJ hasta la noche, para terminar en un conocido pub emeritense, donde han rematado la faena.
Corrida de toros y novillada con picadores
La capea ha servido también para abrir boca antes de la Feria de Primavera de Mérida 2026, presentada este miércoles por el empresario José Luis Pereda, al frente de Toros La Merced, empresa gestora del Coso de San Albín. La feria se celebrará los días 25 y 26 de abril con una corrida de toros marcada por el peso de los toreros banderilleros y una novillada con picadores. El sábado 25 actuarán Antonio Ferrera, David Fandila "El Fandi" y Manuel Escribano, con reses de Manuel Blázquez, mientras que el domingo 26 se lidiarán seis ejemplares de Couto de Fornilhos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez. Ambos festejos comenzarán a las 18.30 horas y las entradas saldrán desde 20 euros para la corrida y 15 euros para la novillada con picadores, en una propuesta que busca combinar veteranía y juventud en Emerita Augusta.
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