Semana Santa emeritense
Mérida espera al Domingo de Ramos con tradición, pasos y ambiente durante todo el día
La bendición de palmas y dos procesiones recorrerán el centro histórico en una jornada que combina liturgia, patrimonio y fervor popular
La Semana Santa de Mérida volverá a desplegar una de sus imágenes más reconocibles en el Domingo de Ramos, una jornada que mezcla la luz de la mañana con la solemnidad creciente de la tarde. Desde la bendición de las palmas hasta el regreso de las últimas procesiones, la ciudad transitará entre el bullicio familiar y el recogimiento, en un arranque que marca la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Bendición de palmas y procesión litúrgica
La jornada comenzará a las 11:30 horas con la tradicional bendición y procesión de las palmas, que partirá desde la Iglesia de El Carmen hasta la Concatedral de Santa María.
El recorrido atravesará algunos de los espacios más céntricos de la ciudad: calle Almendralejo, travesía de Almendralejo, plaza de la Constitución, calle Alvarado, calle Trajano, calle Félix Valverde Lillo y plaza de España.
A continuación, se celebrará la Santa Misa en la concatedral de Santa María, en uno de los actos más participativos del día.
La Sagrada Cena y el Patrocinio
Por la tarde, a las 17:00 horas, saldrá la hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio desde la Parroquia de San José.
El cortejo recorrerá el entorno del Teatro Romano y se adentrará en el centro con paradas destacadas:
- 18:30 horas: paso por la Puerta de la Villa
- 19:45 horas: llegada a la Concatedral (carrera oficial)
- 20:45 horas: paso por el Templo de Diana
El itinerario incluye calles como Octavio Augusto, José Ramón Mélida, Félix Valverde Lillo o Romero Leal, antes de emprender el regreso.
La procesión cuenta con dos pasos, con 45 costaleros en la Sagrada Cena y 35 costaleras en el Palio del Patrocinio. El acompañamiento musical correrá a cargo de formaciones de Badajoz y Talavera la Real.
La entrada está prevista a las 23:00 horas.
Entre los momentos más recomendados se encuentran la bajada hacia la Puerta de la Villa y el paso por el Templo de Diana, donde el entorno monumental potencia la escena.
Medinaceli, el pulso más popular del Domingo de Ramos
A las 18:30 horas partirá desde la Concatedral de Santa María la procesión de la Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, una de las más seguidas.
El recorrido se desplegará por el corazón del casco histórico:
- 19:00 horas: Plaza de Roma
- 19:30 horas: Templo de Diana
- 20:00 horas: Puerta de la Villa
- 20:30 horas: Calle Concepción
El itinerario incluye enclaves como plaza del Rastro, Romero Leal, Delgado Valencia, Moreno de Vargas o Santa Julia, antes de regresar a la concatedral a las 21:15 de la noche.
El paso, con 44 costaleros, representa la Entrada de Jesús en Jerusalén y estará acompañado por bandas de Mérida y de la provincia de Córdoba.
Los puntos clave para contemplarla son la salida y la entrada —por la complejidad del paso—, así como su recorrido por la estrechez de la calle Concepción.
Piedra antigua
El Domingo de Ramos emeritense, entre palmas alzadas y cortejos que avanzan entre la piedra antigua, no solo abre la Semana Santa: activa algo reconocible en la ciudad. La capital extremeña empieza a mirarse a sí misma en sus calles, en sus barrios y en sus pasos, como si cada recorrido fuese también una forma de volver a casa.
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