Cierre exprés
PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
El establecimiento no ha logrado consolidarse en la capital extremeña
Un local cuidado, con una inversión relevante y un concepto gastronómico definido no garantiza su continuidad. Es lo que ha ocurrido con PŌKÏ-to, que ha cerrado sus puertas tras poco más de cuatro meses de actividad en pleno centro de la capital extremeña. En su escaparate ya se puede ver un cartel de inmobiliaria, síntoma visible del cese del negocio.
Ensalada hawaiana
El establecimiento, ubicado en la calle Félix Valverde Lillo, apostaba por una propuesta basada en los poke bowl, una ensalada hawaiana que combina alimentos saludables, frescos y de calidad. Antes de esta etapa, el local había funcionado como heladería, lo que refleja la rotación comercial que vive esta zona céntrica de la ciudad.
Sector competitivo
El proyecto estaba impulsado por Isma Álvarez, un joven con experiencia en el ámbito de la nutrición y el deporte en Mérida. Sin embargo, la apuesta no ha logrado consolidarse en el tiempo, evidenciando que ni el diseño, ni la ubicación, ni el concepto aseguran el éxito en un sector tan competitivo como el de la hostelería.
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