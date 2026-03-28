Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de CáceresFrancisca CadenasPrimarias en el PSOESíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cierre exprés

PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir

El establecimiento no ha logrado consolidarse en la capital extremeña

El local de PŌKÏ-to, en la calle Félix Valverde Lillo de Mérida.

El local de PŌKÏ-to, en la calle Félix Valverde Lillo de Mérida. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un local cuidado, con una inversión relevante y un concepto gastronómico definido no garantiza su continuidad. Es lo que ha ocurrido con PŌKÏ-to, que ha cerrado sus puertas tras poco más de cuatro meses de actividad en pleno centro de la capital extremeña. En su escaparate ya se puede ver un cartel de inmobiliaria, síntoma visible del cese del negocio.

Ensalada hawaiana

El establecimiento, ubicado en la calle Félix Valverde Lillo, apostaba por una propuesta basada en los poke bowl, una ensalada hawaiana que combina alimentos saludables, frescos y de calidad. Antes de esta etapa, el local había funcionado como heladería, lo que refleja la rotación comercial que vive esta zona céntrica de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Un apetitoso 'poke bowl'.

Un apetitoso 'poke bowl'. / Getty Images

Sector competitivo

El proyecto estaba impulsado por Isma Álvarez, un joven con experiencia en el ámbito de la nutrición y el deporte en Mérida. Sin embargo, la apuesta no ha logrado consolidarse en el tiempo, evidenciando que ni el diseño, ni la ubicación, ni el concepto aseguran el éxito en un sector tan competitivo como el de la hostelería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
  2. La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
  3. La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
  4. Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
  5. La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
  6. Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
  7. Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura
  8. La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco

Antes de ver el Teatro Romano de Mérida, toca hacer cola: ya es parte del plan

Antes de ver el Teatro Romano de Mérida, toca hacer cola: ya es parte del plan

PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir

PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir

Un capataz diferente cada año para el Cristo de la O en el Vía Crucis del Anfiteatro Romano

Un capataz diferente cada año para el Cristo de la O en el Vía Crucis del Anfiteatro Romano

Hugo Tavero, alumno de Arroyo de San Serván, gana un premio nacional sobre la Constitución Española

Hugo Tavero, alumno de Arroyo de San Serván, gana un premio nacional sobre la Constitución Española

Mérida altera el tráfico este lunes en una importante avenida por obras en un paso de peatones sobreelevado

Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical

Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical

El 'acho' toma forma de hamburguesa y da el salto a la mesa en Mérida

El 'acho' toma forma de hamburguesa y da el salto a la mesa en Mérida

Por la puerta grande, el quejío llegará a Mérida: cantaores de toda España y una noche para la historia en la plaza de toros

Por la puerta grande, el quejío llegará a Mérida: cantaores de toda España y una noche para la historia en la plaza de toros
Tracking Pixel Contents