Un Domingo de Ramos para el recuerdo en Mérida con Guardiola y Osuna en la calle

Desde bien temprano, Mérida ha comenzado a respirar ese aire inconfundible de las grandes citas. El casco histórico se ha ido llenando de familias, niños, cofrades y visitantes que han acudido primero a la iglesia del Carmen para la bendición de las palmas y, después, a la concatedral de Santa María, donde se ha celebrado la misa en una mañana luminosa que ha marcado, para muchos, el verdadero inicio de la Semana Santa en la ciudad. En este acto ha estado presente el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado de otras autoridades políticas, civiles y religiosas.

Fotogalería | Procesión litúrgica de las Palmas en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

La concatedral de Santa María ha vuelto a convertirse en el centro espiritual de la jornada, con una notable asistencia de fieles y visitantes. Junto a ella, la parroquia de San José ha compartido protagonismo en un Domingo de Ramos que ha puesto de manifiesto, una vez más, el profundo arraigo y seguimiento de esta celebración cristiana en la capital extremeña.

Temperatura primaveral

El sol también ha acompañado durante toda la jornada (excelente temperatura primaveral), dejando una imagen luminosa y especialmente vistosa de la entrada de Cristo en Jerusalén. Palmas, ramos y vecinos ataviados con sus mejores galas han llenado las calles del centro en una estampa de bullicio y emoción contenida que ha servido para encender la mecha de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret y anunciar la llegada de una de la semanas más esperadas y afectivas del año.

Fotogalería | Desfile de la Cofradía Infantil de Mérida / Alberto Manzano

Ya por la tarde, la atención se ha desplazado hacia las primeras salidas destacadas del día. Desde San José ha partido la Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio, guiada por formaciones musicales llegadas de Badajoz y Talavera la Real. Más tarde, desde la concatedral de Santa María, lo ha hecho la Real Hermandad y Cofradía Infantil de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, arropada por bandas de Mérida y de la provincia de Córdoba. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha participado en la procesión. La dirigente autonómica no ha faltado al llamativo desfile de La Burrita y ha pronunciado las emotivas palabras de 'La Levantá'.

La Levantá

En el contexto cofrade de Mérida (y en general en muchas Semana Santa extremeñas y andaluzas), La Levantá se refiere al momento en que los costaleros (o portadores) levantan el paso (el trono con la imagen) del suelo para comenzar a andar o para hacer una "chicotá" (tramo de marcha). Es uno de los instantes más emotivos y esperados: requiere coordinación, fuerza y mucha devoción. Se menciona mucho en las crónicas porque simboliza el esfuerzo colectivo de la cuadrilla y María Guardiola ha podido vivirlo en primera persona, con devoción.

A esa hora, la capital regional ya no solamente miraba las procesiones: también las escuchaba, con el redoble de los tambores y el aliento de los metales marcando el compás de una tarde hecha de fe y sentimiento, más especial entre los vestigios romanos. Ha habido recogimiento junto al Templo de Diana, donde el piano de Pedro Gutiérrez "Monty" puso la magia.

Fotogalería | Hermandad Sacramental y Penitencial de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio de Mérida / Alberto Manzano

Los tres pasos han coincidido por las vías públicas emeritenses, dibujando una de esas escenas que resumen por sí solas el sentido del Domingo de Ramos con el que arranca la Semana Santa de Emerita Augusta, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.