Hoy no es un día cualquiera en Mérida, la emoción deja de esperar

El Domingo de Ramos en Mérida es más que una fecha en el calendario. Es un latido compartido, un suspiro contenido durante todo un año que por fin encuentra su momento. La ciudad, vestida ya de solemnidad y belleza, aguarda con emoción el inicio de su Semana Santa.

Todo está preparado. Mérida luce como merece gracias al esfuerzo silencioso, pero imprescindible, de los trabajadores y trabajadoras municipales. Manos anónimas que, con dedicación y orgullo, han dejado la ciudad en perfecto estado para recibir a los miles de visitantes que, en los próximos días, harán de Mérida su destino.

La mañana del Domingo de Ramos se abre paso con la liturgia y la tradición. La Procesión de las Palmas, sencilla y profunda, recorrerá el camino desde El Carmen hasta la Concatedral, dibujando una estampa que se repite cada año y que, sin embargo, nunca es igual.

Arco Trajano

Al cruzar el Arco de Trajano, la ciudad se detiene. Allí, bajo ese pórtico milenario, la historia y la fe se dan la mano, marcando simbólicamente el inicio de una Semana Santa única en el mundo, donde el pasado romano y la tradición cofrade conviven en perfecta armonía.

Y tras la mañana, la ciudad sigue latiendo con fuerza. Pero será por la tarde cuando el corazón cofrade lata con más fuerza. A las 17.00 horas, se abrirán las puertas de la Hermandad de la Sagrada Cena, la Sacramental, para regalar a Mérida algunas de las estampas más esperadas.

Y entonces llegará uno de esos momentos que se quedan grabados en el alma. El paso por el Templo de Diana se convertirá en pórtico de emoción. La piedra milenaria, testigo de siglos de historia, se rendirá al paso de la cofradía mientras el pianista Pedro Gutiérrez "Monty" acaricie las teclas y deje que las marchas procesionales envuelvan el aire.

No pasará desapercibido el mimo en los detalles. Los nuevos respiraderos de la Virgen del Patrocinio, o los nuevos faroles del paso de la Cena, que aportarán una nueva luz (literal y simbólica) a un cortejo que no deja de evolucionar sin perder su esencia, han sido realizados con amor por los hermanos y hermanas de la cofradía.

Por otro lado, desde Santa María, y después de la ya tradicional torrijada cofrade, partirá el cortejo más largo de la Semana Santa de Mérida: más de 450 nazarenos y nazarenas de la Cofradía Infantil acompañarán el paso de la Burrita con sus palmas en alto.

Una jornada en la que los niños y niñas se convierten en protagonistas absolutos, en el reflejo más puro de una tradición que se transmite de generación en generación.

Alcazaba

Cuando la Entrada en Jerusalén se enmarca en el lienzo de la Alcazaba, ocurre algo difícil de explicar con palabras. Mérida se transforma. Por unos instantes, la ciudad deja de ser la que conocemos para convertirse en aquella Jerusalén lejana en el tiempo, donde la esperanza y la fe caminarán entre palmas y miradas ilusionadas.

La Cofradía Infantil regresa, además, con fuerzas renovadas, impulsada por el trabajo constante y la ilusión de sus miembros. Buena muestra de ello es su Escuela Cofrade, en la que más de 85 niños y niñas han aprendido a querer, respetar y valorar la Semana Santa de Mérida.

El Domingo de Ramos es, en definitiva, el día más esperado. El día en que Mérida se reconoce a sí misma en sus tradiciones, en su gente, en su forma de vivir la fe y la cultura. El día en que todo comienza.