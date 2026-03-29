Manuel Barba vino a Mérida desde Ponferrada por un doblete de amor: su mujer y la Semana Santa, otra pasión inesperada

Toda buena historia debe incluir una dosis de amor para ser redonda y, en este caso, la de Manuel Barba Martínez comenzó lejos de Mérida, en las aulas de Salamanca, en su etapa universitaria, donde conoció a la emeritense María José Delgado. Lo que nació entonces como una relación entre dos jóvenes cambió por completo el rumbo de su vida y trayéndolo desde Ponferrada hasta la capital extremeña, donde no solo formó una familia, sino que encontró además una pasión inesperada y profunda: la Semana Santa.

Hay nombres destinados a quedar prendidos para siempre en la memoria de la ciudad y en una de sus tradiciones más hondas, no por los apellidos ilustres ni por el peso de una saga cofrade, sino por la fuerza de una entrega nacida casi por sorpresa. Manuel no creció entre pasos ni procesiones, ni heredó desde niño esa devoción. La suya fue una fe aprendida con el paso del tiempo, ya en Mérida, al compás de su nueva vida, de su encantadora familia y de un lugar que acabó convirtiéndose en su casa.

La tradición por los ojos

Fue aquí, empujado también por la afición de su mujer y por el ambiente que fue encontrando a su alrededor, donde empezó a mirar esta tradición con otros ojos. Primero desde la acera, acompañado por los suyos, viendo desfilar los pasos y descubriendo una forma distinta de vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Después, poco a poco, aquella curiosidad inicial se transformó en admiración y en el deseo creciente de dejar de ser espectador para convertirse en parte de aquello que tanto le emocionaba, hasta el punto de poder decir hoy a este periódico, con una gran sonrisa y un marcado acento leonés, que está "empapado de la materia por los cuatro costados".

Ese punto de inflexión llegó durante un Lunes Santo, mientras observaba a la Virgen del Rosario junto a José Solís. Aquella imagen, aquella manera de avanzar y aquella emoción contenida lo sacudieron por dentro. Fue entonces cuando entendió que quería participar, que quería estar debajo del paso y sentir desde dentro lo que hasta ese instante solo había vivido desde fuera. La promesa quedó hecha aquella noche y, aunque por trabajo no pudo incorporarse de inmediato, terminó cumpliéndola hace ya dos años.

Cofradía Infantil

Ahora vive su segundo año en la Cofradía Infantil, donde asegura haberse sentido acogido desde el primer momento. Manuel habla de su otra familia, de compañeros, capataces y responsables que le enseñaron a ser costalero y lo trataron como a uno más. Para él, llevar un paso no se puede explicar del todo con palabras, es fervor, oración, recuerdo, compromiso y una mezcla de sentimientos que, afirma, solo se comprende de verdad cuando se está debajo y se es, literalmente, los pies de la imagen.

A todo ello suma además un elemento al que concede un valor especial: la música. Manuel le da mucha importancia al apartado musical en las procesiones, convencido de que una buena banda no solo acompaña, sino que empuja, sostiene y da vida al paso. En esa historia personal también late así una forma de entender Mérida y su celebración más íntima, la que discurre entre monumentos y siglos de historia. Para Barba, pasar por el templo de Diana, el Arco de Trajano o el entorno del teatro y el anfiteatro romano convierte cada estación en algo singular. Y así, entre el amor que lo trajo hasta aquí y la devoción que lo arraigó para siempre, su nombre ha quedado unido a una pasión que ya siente como plenamente propia.