Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida

La Semana Santa de Mérida ya ha comenzado y se alargará desde este domingo, 29 de marzo, hasta el 5 de abril. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, combina procesiones impresionantes con el patrimonio romano único de la ciudad: pasos que pasan por el Arco de Trajano, el Puente Romano, la Alcazaba o el Anfiteatro, donde destaca el emotivo Vía Crucis del Cristo de la O en la madrugada del Viernes al Sábado Santo.

Después de disfrutar de las procesiones, nada mejor que relajarse en alguno de los bares y taperías más recomendados de Mérida. La capital autonómica ofrece una excelente oferta de tapas tradicionales extremeñas (como el pestorejo, jamón ibérico, migas o embutidos) y propuestas más creativas, perfectas para picar entre acto y acto o por la noche.

Este reportaje enumera una selección de los bares y locales más destacados para visitar estos días: Serendipity by Charcutapa: Uno de los más valorados para tapas gourmet y charcutería de calidad. Muy cerca del centro histórico, ideal para una tapa creativa.

A él se añade fussióNando, tradición y vanguardia: Fusión de lo clásico extremeño con toques modernos. Gran ambiente y raciones generosas. También está A de Arco: Clásico en la zona del arco romano, con tapas tradicionales y muy buen ambiente local.

Otro de los clásicos, La Carbonería: Especializado en brasas y tapas, perfecto para carnes a la parrilla y un tapeo contundente en pleno centro.

Junto a él, Vía de la Tapa: Justo al lado del Teatro Romano, ideal para una caña rápida con tapa gratis al salir de ver monumentos, Natura Gastrotapas (o Naturacho Gastrotapas): Innovador, con platos del día y tapas espectaculares como kokotxas o tataki. Siempre lleno, reserva si puedes, o Volterra Tapería: Buena opción para tapas variadas y ambiente animado.

Además, Prima Porta o Agallas Gastro&Food: Han destacado en rutas de tapas recientes por creaciones originales y sabrosas.

Muchos de estos locales están en el centro histórico (alrededor de la Plaza de España, calle José Ramón Mélida o zonas monumentales), por lo que son perfectos para combinar con las procesiones.

A esta combinación de procesiones, patrimonio y tapeo se suma además una previsión meteorológica favorable. ¿Qué tiempo va a hacer en Mérida durante la Semana Santa 2026? Según las previsiones, se esperan unos días bastantes agradable y primaverales, con tiempo mayoritariamente estable y temperaturas suaves, ideales para estar en la calle viendo procesiones o de tapeo en terrazas.

Consejo práctico

Lo que sí es aconsejable es llevar ropa cómoda de entretiempo (camiseta más chaqueta fina o jersey para la tarde-noche, sobre todo en procesiones de madrugada). Gafas de sol y algo de abrigo ligero por si refresca al atardecer.

Y es que hay ciudades que muestran su historia en vitrinas y otras, como Mérida, que la dejan al alcance de la calle. Fundada en el año 25 a.C. por orden de Octavio Augusto como Augusta Emerita, la ciudad nació con rango de capital de la provincia romana de Lusitania, una condición que explica la ambición de sus edificios públicos y la densidad monumental que todavía hoy distingue a la capital extremeña.

Ese origen no quedó encerrado en un episodio del pasado. La actual Mérida ha seguido creciendo sobre capas sucesivas de tiempo, hasta convertirse en uno de los conjuntos arqueológicos más valiosos de España. La Unesco destaca precisamente esa continuidad: los restos emeritenses permiten leer la evolución de una ciudad europea durante más de 2.000 años.

El recorrido histórico suele comenzar en el Teatro Romano, el emblema más reconocible de la ciudad. Su construcción se sitúa entre los años 16 y 15 a.C., bajo el patrocinio de Marco Agripa, y su imagen sigue funcionando como una síntesis perfecta de lo que Mérida representa para Extremadura: patrimonio, memoria y vida cultural.

No es solo una ruina monumental. Es también un espacio que ayuda a entender cómo se organizaba una capital provincial romana, con edificios pensados para la representación pública, el prestigio político y la vida colectiva. Durante siglos permaneció parcialmente oculto, visible apenas en parte de su graderío, las conocidas «Siete Sillas». Ahora es un legado al alcance de la mano en plena Semana Santa.